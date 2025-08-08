Новую 18-этажную высотку в ЖК построят на северо-западе Челябинска

В Челябинске на Краснопольской площадке строят новый жилой квартал. Сдать еще одну высотку планируется в первом квартале 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске на территории Краснопольской площадки застройщик „Сириус“ строит новый жилой квартал „Хорошее решение“. Общая жилая площадь строящейся высотки в ЖК — 11 430 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как отмечается на сайте, в доме будет 287 квартир, три подъезда и шесть лифтов. На придомовой территории — 335 мест для парковки автомобилей. В доме будут квартиры разного метража — от однокомнатных до четырехкомнатных. Средняя площадь квартир при этом будет достигать 38,9 квадратных метров.
