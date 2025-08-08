В Челябинской области двух цыган отправили в колонию за обман матери бойца СВО

Варненский райсуд Челябинской области отправил двух цыган в колонию за обман матери погибшего бойца спецоперации. Они пообещали построить баню, взяли деньги и пропали. Дельцы успели обмануть минимум семь человек.
«Лев Шадрин и его подельнику Платон Гоман заключали по области договоры на строительство и ремонт, а после сбегали с деньгами заказчиков. Шадрину дали три года в исправительной колонии общего режима, а Гоману — год и два месяца общего режима», — пишет сайт 74.ру. Инициатор обмана обязан выплатить пострадавшим, число которых достигло семи, порядка 3,2 миллионов рублей.
На суде было выяснено, что мать погибшего бойца наняла двух мужчин для того, чтобы они построили ей баню и пристройку к дому. Они взяли деньги и пропали, женщина обратилась в полицию. После нее в правоохранительные органы отправились еще шесть пострадавших с аналогичными обращениями.
Пострадавшая смогла попасть на личный прием к Генпрокурору РФ Игорю Краснову, который приехал в регион в ноябре 2024 года. Краснов потребовал немедленно задержать подозреваемого, и вернуть деньги женщине. Когда Шадрина задержали, он пообещал ей доделать работу и объяснил, что бросил объект из-за смерти сына.
