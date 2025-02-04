Зеленский потребовал ядерное оружие в качестве компенсации

Украине нужна компенсация в виде ядерного оружия в случае непринятия страны в НАТО. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», — заявил Зеленский в беседе с журналистом Пирсом Морганом. Анонс интервью опубликован на странице Моргана в соцсети Х.
Кроме того, Зеленский выразил мнение, что если Украина не станет членом НАТО, то Россия должна отдать Киеву свои новые регионы. По словам украинского лидера, РФ пыталась предотвратить вступления Украины в Североатлантический альянс.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова на переговоры с Киевом. В июне 2024 года глава РФ объявил, что прекращение огня со стороны России возможно после того, как украинские вооруженные силы покинут территории новых регионов России, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, Киев должен официально отказаться от планов на вступление в НАТО и обязаться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.
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