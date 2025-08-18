Росприроднадзор нашел нарушения при использовании месторождения золота в Пласте

Росприроднадзор в ходе выездной проверки нашел нарушения в работе ООО «Михайловское», которое добывает золото на месторождении в Пласте Челябинской области и входит в состав управляющей компании «Южуралзолото». Предпринимателя обязали устранить недочеты, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По результатам проверки установлены нарушения обязательных требований в области использования и охраны недр. ООО „Михайловское“ не выполнило условия, установленные соглашением к лицензии на право пользования недрами, а также не обеспечило соблюдение требований, предусмотренных техническим проектом разработки месторождения», — отметили в пресс-службе вдомства.
Проверка ООО «Михайловское» была организована в рамках проведения федерального государственного геологического контроля. Эта компания добывает россыпное золото на Северо-Светлинском месторождении, расположенном в границах Пластовского городского округа, с 2016 года. Эксперты осмотрели участок добычи золота и запросили документы, в результате они обнаружили, что компания ссыпала породу за пределами своей территории, не отчитывалась об использовании недр с 2022 по 2024 годы, не проводила разведку и не направляла образцы в ФГБУ «Росгеолфонд».
По итогам проверки предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. На юрлицо и должностных лиц готовятся документы для принятия мер в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Северо-Светлинское месторождение является частью Кочкарского месторождения, которое разрабатывала компания «Южуралзолото», принадлежащая миллиардеру Константину Струкову. По решению Генпрокуратуры компания и другие активы были переданы государству.
