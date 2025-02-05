Фетисов рассказал, как Путин учился кататься на коньках

Хоккеист Фетисов: Путин учился кататься на коньках, толкая табуретку
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Владимир Путин учился кататься на коньках, толкая табуретку на льду
Владимир Путин учился кататься на коньках, толкая табуретку на льду Фото:

Российский хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как президент России Владимир Путин учился кататься на коньках. По его словам, Путин толкал табуретку на льду.

«Толкал табуретку, чтобы поймать баланс», — рассказал Фетисов в интервью РИА Новости. Оно опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Президент РФ Путин известен тем, что игранет в НХЛ, организованной еще в 2011 году по собственной инициативе. Хобби российского главы продолжается как минимум несколько лет. На лед он выходит под номером 11. 

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Российский хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как президент России Владимир Путин учился кататься на коньках. По его словам, Путин толкал табуретку на льду. «Толкал табуретку, чтобы поймать баланс», — рассказал Фетисов в интервью РИА Новости. Оно опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Президент РФ Путин известен тем, что игранет в НХЛ, организованной еще в 2011 году по собственной инициативе. Хобби российского главы продолжается как минимум несколько лет. На лед он выходит под номером 11. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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