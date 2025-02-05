Фетисов рассказал, как Путин учился кататься на коньках

Российский хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как президент России Владимир Путин учился кататься на коньках. По его словам, Путин толкал табуретку на льду.
«Толкал табуретку, чтобы поймать баланс», — рассказал Фетисов в интервью РИА Новости. Оно опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
Президент РФ Путин известен тем, что игранет в НХЛ, организованной еще в 2011 году по собственной инициативе. Хобби российского главы продолжается как минимум несколько лет. На лед он выходит под номером 11.
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