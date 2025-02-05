Расторгуев не одобрил идею о переименовании улицы в Пермском крае в его честь

Музыкант не захотел, чтобы пермская улица носила его имя
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не оценил идею о переименовании улицы Курта Кобейна в урочище Зыковское Поле Добрянского городского округа (Пермский край). О мнении певца сообщил telegram-канал «Абзац».
«Я, честно говоря, считаю, что это легкий перебор — раз. И потом, по-моему, это какая-то утка», — передает telegram-канал слова Расторгуева.
Улица Курта Кобейна получила свое название в 2018 году. Затем пошли слухи о том, что ее хотят переименовать, но глава Добрянского округа Дмитрий Антонов их опроверг. Тогда Движение «Ветераны России» предложило дать этой улице имя Николая Расторгуева.
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