Расторгуев не одобрил идею о переименовании улицы в Пермском крае в его честь

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Музыкант не захотел, чтобы пермская улица носила его имя
Музыкант не захотел, чтобы пермская улица носила его имя Фото:

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не оценил идею о переименовании улицы Курта Кобейна в урочище Зыковское Поле Добрянского городского округа (Пермский край). О мнении певца сообщил telegram-канал «Абзац».

«Я, честно говоря, считаю, что это легкий перебор — раз. И потом, по-моему, это какая-то утка», — передает telegram-канал слова Расторгуева.

Улица Курта Кобейна получила свое название в 2018 году. Затем пошли слухи о том, что ее хотят переименовать, но глава Добрянского округа Дмитрий Антонов их опроверг. Тогда Движение «Ветераны России» предложило дать этой улице имя Николая Расторгуева.

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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не оценил идею о переименовании улицы Курта Кобейна в урочище Зыковское Поле Добрянского городского округа (Пермский край). О мнении певца сообщил telegram-канал «Абзац». «Я, честно говоря, считаю, что это легкий перебор — раз. И потом, по-моему, это какая-то утка», — передает telegram-канал слова Расторгуева. Улица Курта Кобейна получила свое название в 2018 году. Затем пошли слухи о том, что ее хотят переименовать, но глава Добрянского округа Дмитрий Антонов их опроверг. Тогда Движение «Ветераны России» предложило дать этой улице имя Николая Расторгуева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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