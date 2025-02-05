Челябинец, порезавший сожительницу с сыном, пытался выйти на свободу

Сотрудник ЧЭМК Юрий Сорокин, напавший с ножом на сожительницу и ее сына, пытался оспорить срок содержания в изоляторе. Его адвокат подал апелляционную жалобу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее оставили без удовлетворения.
«Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В своей жалобе адвокат привел ряд доводов, по которым, как он считает, его подзащитного необходимо освободить из СИЗО. Он заявил, что Сорокин не собирается скрываться от следствия и суда и как-то препятствовать расследованию. Но суд встал на сторону обвинения.
Сорокин был задержан 11 января. В тот день он в состоянии опьянения напал с ножом на сожительницу. За женщину вступился 14-летний сын и также получил удар ножом. Ребенок, истекая кровью, смог вырваться на улицу и позвать на помощь.
После задержания Сорокина отправили в больницу. Там он провел некоторое время под конвоем. 14 января его доставили в Тракторозаводский райсуд Челябинска для избрания меры пресечения. Но во время заседания мужчина почувствовал себя плохо. Его пришлось вернуть в медучреждение. Со второй попытки 17 января Сорокина отправили в СИЗО на два месяца.
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