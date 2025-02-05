05 февраля 2025

Челябинец, порезавший сожительницу с сыном, пытался выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Сорокин остался в СИЗО
Юрий Сорокин остался в СИЗО Фото:

Сотрудник ЧЭМК Юрий Сорокин, напавший с ножом на сожительницу и ее сына, пытался оспорить срок содержания в изоляторе. Его адвокат подал апелляционную жалобу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее оставили без удовлетворения.

«Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В своей жалобе адвокат привел ряд доводов, по которым, как он считает, его подзащитного необходимо освободить из СИЗО. Он заявил, что Сорокин не собирается скрываться от следствия и суда и как-то препятствовать расследованию. Но суд встал на сторону обвинения.

Сорокин был задержан 11 января. В тот день он в состоянии опьянения напал с ножом на сожительницу. За женщину вступился 14-летний сын и также получил удар ножом. Ребенок, истекая кровью, смог вырваться на улицу и позвать на помощь.

После задержания Сорокина отправили в больницу. Там он провел некоторое время под конвоем. 14 января его доставили в Тракторозаводский райсуд Челябинска для избрания меры пресечения. Но во время заседания мужчина почувствовал себя плохо. Его пришлось вернуть в медучреждение. Со второй попытки 17 января Сорокина отправили в СИЗО на два месяца.

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Сотрудник ЧЭМК Юрий Сорокин, напавший с ножом на сожительницу и ее сына, пытался оспорить срок содержания в изоляторе. Его адвокат подал апелляционную жалобу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее оставили без удовлетворения. «Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В своей жалобе адвокат привел ряд доводов, по которым, как он считает, его подзащитного необходимо освободить из СИЗО. Он заявил, что Сорокин не собирается скрываться от следствия и суда и как-то препятствовать расследованию. Но суд встал на сторону обвинения. Сорокин был задержан 11 января. В тот день он в состоянии опьянения напал с ножом на сожительницу. За женщину вступился 14-летний сын и также получил удар ножом. Ребенок, истекая кровью, смог вырваться на улицу и позвать на помощь. После задержания Сорокина отправили в больницу. Там он провел некоторое время под конвоем. 14 января его доставили в Тракторозаводский райсуд Челябинска для избрания меры пресечения. Но во время заседания мужчина почувствовал себя плохо. Его пришлось вернуть в медучреждение. Со второй попытки 17 января Сорокина отправили в СИЗО на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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