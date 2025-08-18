В районе Курил произошло второе землетрясение за час

Спустя час после первого подземного толчка магнитудой 5.0 в районе Курильских островов произошло второе землетрясение аналогичной силы. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Второе землетрясение магнитудой 5,0 почти через час после первого произошло 18 августа в Тихом океане», — передает слова Семеновой РИА Новости. Эпицентр повторного землетрясения находился в 156 км юго-западнее Северо-Курильска. По данным сейсмологов, очаг располагался на глубине 63 км в Тихом океане, однако информация о возможных последствиях пока не поступала.
Ранее было зарегистрировано первое землетрясение. Его эпицентр находился ближе к Северо-Курильску — в 78 км южнее города, при этом подземные толчки силой 2-3 балла могли ощущаться местными жителями. Угроза цунами в обоих случаях не объявлялась.
