Аналитики назвали самые популярные марки автомобилей у пермяков

В январе 2025 года в Перми вырос спрос на автомобили китайских брендов. Чаще всего горожане интересовались маркам Chery, Exeed и Haval. Об этом URA.RU рассказали аналитики «МегаФона».
«В Перми в январе 2025 года был зафиксирован двукратный рост трафика на официальные сайты производителей из Поднебесной, по сравнению с январем 2024 года. Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Exeed и Haval», — сообщили аналитики.
Также горожане стали больше интересоваться отечественными автомобилями. На сайты Lada заходили на 90% чаще. Если рассматривать автомобили по типу топлива, то здесь спрос вырос на электрические и гибридные модели. Интерес к ним увеличился в 3,2 раза.
Ранее URA.RU рассказало, что стоимость автомобилей на вторичном рынке Перми достигла 20 млн рублей. Горожане пытаются избавиться от машин европейских и японских марок.
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