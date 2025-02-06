Аналитики назвали самые популярные марки автомобилей у пермяков

Пермяки стали чаще интересоваться автомобилями из Китая
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили Exeed вошли в тройку лидеров по спросу у пермяков
Автомобили Exeed вошли в тройку лидеров по спросу у пермяков Фото:

В январе 2025 года в Перми вырос спрос на автомобили китайских брендов. Чаще всего горожане интересовались маркам Chery, Exeed и Haval. Об этом URA.RU рассказали аналитики «МегаФона».

«В Перми в январе 2025 года был зафиксирован двукратный рост трафика на официальные сайты производителей из Поднебесной, по сравнению с январем 2024 года. Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Exeed и Haval», — сообщили аналитики.

Также горожане стали больше интересоваться отечественными автомобилями. На сайты Lada заходили на 90% чаще. Если рассматривать автомобили по типу топлива, то здесь спрос вырос на электрические и гибридные модели. Интерес к ним увеличился в 3,2 раза.

Ранее URA.RU рассказало, что стоимость автомобилей на вторичном рынке Перми достигла 20 млн рублей. Горожане пытаются избавиться от машин европейских и японских марок.

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В январе 2025 года в Перми вырос спрос на автомобили китайских брендов. Чаще всего горожане интересовались маркам Chery, Exeed и Haval. Об этом URA.RU рассказали аналитики «МегаФона». «В Перми в январе 2025 года был зафиксирован двукратный рост трафика на официальные сайты производителей из Поднебесной, по сравнению с январем 2024 года. Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Exeed и Haval», — сообщили аналитики. Также горожане стали больше интересоваться отечественными автомобилями. На сайты Lada заходили на 90% чаще. Если рассматривать автомобили по типу топлива, то здесь спрос вырос на электрические и гибридные модели. Интерес к ним увеличился в 3,2 раза. Ранее URA.RU рассказало, что стоимость автомобилей на вторичном рынке Перми достигла 20 млн рублей. Горожане пытаются избавиться от машин европейских и японских марок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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