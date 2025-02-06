Крупные челябинские агрохолдинги отчитались о планах использования навоза

Крупные агрохолдинги Челябинской области уведомили Россельхознадзор об объемах навоза, который останется в 2025 году от сельскохозяйственных животных. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, побочные продукты животноводства (ППЖ) остаются от разведения коров и коз, кур, кроликов, свиней и другой скотины.
«От сельхозпроизводителей поступило 194 первичных и корректирующих уведомления. Отраженные объемы включают 2,6 млн тонн навоза и 0,9 млн тонн помета», — уточнили в пресс-службе.
Среди отправителей уведомлений оказались известные компании «Равис-птицефабрика Сосновская», «Агрофирма Ариант», «Чебаркульская птица», МК «Ромкор» — всего 56 юрлиц. Также есть шесть глав крестьянских хозяйств и 132 предпринимателя. Среди собственников 103 субъекта рассказали о намерении использовать ППЖ для удобрения почвы, а восемь уведомителей планируют передать побочные продукты другим лицам.
Активность собственников связана с необходимостью соблюдения экологических стандартов и законодательства о переработке и утилизации отходов животноводства. Подача уведомлений о ППЖ позволяет государству контролировать обращение с отходами и обеспечивает более ответственный подход к экологии.
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