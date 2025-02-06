06 февраля 2025

Крупные челябинские агрохолдинги отчитались о планах использования навоза

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие собственники навоза пустят его на удобрение почвы
Многие собственники навоза пустят его на удобрение почвы Фото:

Крупные агрохолдинги Челябинской области уведомили Россельхознадзор об объемах навоза, который останется в 2025 году от сельскохозяйственных животных. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, побочные продукты животноводства (ППЖ) остаются от разведения коров и коз, кур, кроликов, свиней и другой скотины.

«От сельхозпроизводителей поступило 194 первичных и корректирующих уведомления. Отраженные объемы включают 2,6 млн тонн навоза и 0,9 млн тонн помета», — уточнили в пресс-службе.

Среди отправителей уведомлений оказались известные компании «Равис-птицефабрика Сосновская», «Агрофирма Ариант», «Чебаркульская птица», МК «Ромкор» — всего 56 юрлиц. Также есть шесть глав крестьянских хозяйств и 132 предпринимателя. Среди собственников 103 субъекта рассказали о намерении использовать ППЖ для удобрения почвы, а восемь уведомителей планируют передать побочные продукты другим лицам.

Активность собственников связана с необходимостью соблюдения экологических стандартов и законодательства о переработке и утилизации отходов животноводства. Подача уведомлений о ППЖ позволяет государству контролировать обращение с отходами и обеспечивает более ответственный подход к экологии.

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Крупные агрохолдинги Челябинской области уведомили Россельхознадзор об объемах навоза, который останется в 2025 году от сельскохозяйственных животных. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, побочные продукты животноводства (ППЖ) остаются от разведения коров и коз, кур, кроликов, свиней и другой скотины. «От сельхозпроизводителей поступило 194 первичных и корректирующих уведомления. Отраженные объемы включают 2,6 млн тонн навоза и 0,9 млн тонн помета», — уточнили в пресс-службе. Среди отправителей уведомлений оказались известные компании «Равис-птицефабрика Сосновская», «Агрофирма Ариант», «Чебаркульская птица», МК «Ромкор» — всего 56 юрлиц. Также есть шесть глав крестьянских хозяйств и 132 предпринимателя. Среди собственников 103 субъекта рассказали о намерении использовать ППЖ для удобрения почвы, а восемь уведомителей планируют передать побочные продукты другим лицам. Активность собственников связана с необходимостью соблюдения экологических стандартов и законодательства о переработке и утилизации отходов животноводства. Подача уведомлений о ППЖ позволяет государству контролировать обращение с отходами и обеспечивает более ответственный подход к экологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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