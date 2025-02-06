Сообщнику свердловского военкома-взяточника увеличили штраф в 43 раза

Свердловский областной суд ужесточил приговор бизнесмену Ефиму Белозерову, состоявшему в банде экс-военкома Орджоникидзевского района Сергея Белоусова, которая помогала призывникам избегать службы в армии. Предпринимателю увеличили размер штрафа в 43 раза, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции.
В декабре прошлого года Белозерова приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. Затем сумму снизили на двести тысяч. «Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения суд ужесточил Белозерову наказание, увеличив размер штрафа до 4 300 000 рублей», — сказали в обсуде.
ФСБ задержала Белоусова 14 июня 2023 года. По версии следствия, Белозеров помогал ему искать тех, кто хочет избежать службы. И передавал взятки. Во время следствия бизнесмен заключил досудебное соглашение, его дело в суде рассмотрели в особом порядке.
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