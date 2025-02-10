Жена Канье Уэста, которую он заставил выйти голой на «Грэмми», начала молиться Богу

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Сенсори, которую тот заставил пойти на церемонию «Грэмми» в полностью прозрачном платье, обратилась к Богу в соцсетях и попросила наполнить сердце ее мужа любовью. Заявление супруги рэпера прозвучало после того, как тот устроил бомбардировку сообщениями в соцсети X, в которых он открыто поддержал нацизм, расизм, Гитлера и сделал множество других шокирующих заявлений.
«Господь, я возношу к Тебе своего мужа с любовью и заботой. Смягчите его сердце, направляйте его слова и наполните его мудростью и добротой», — написала Бьянка в соцсети X. Она также попросила Бога наполнить его мужа пониманием и уважением к другим людям. Также она попросила Всевышнего укрепить ее связь с мужем, которого она, несмотря на его поведение и текущее к ней отношение, любит всем сердцем.
Сам Канье Уэст, комментируя откровенный внешний вид своей жены ранее, раскрыл, что прозрачное платье Бьянки на церемонии «Грэмми» было полностью его идеей, передает Pravda.ru. Он также открыто и без стеснения заявил, что полностью властвует над своей женой. При этом Канье Уэст добавил, что никогда не позволит выйти своей жене в том, в чем ей самой некомфортно.
Церемония «Грэмми» в этом году состоялась 3 февраля. Откровенный наряд жены Канье Уэста вызвал бурное обсуждение среди общественности. Бьанка Сенсори фактически была голой, так как платье ничего не скрывало. Пару в итоге попросили удалиться с премии. Российские психологи привели несколько причин подобного поведения Канье Уэста и его жены. Например, специалисты связали это с моральным давлением, которое рэпер оказывает на свою супругу. Также они предположили, что таким образом пара захотела попиариться.
После церемонии «Грэмми» через несколько дней Канье Вест лично спровоцировал общественный скандал. Он за несколько часов опубликовал в соцсети X под сотню провокационных твитов на тему поддержки нацизма, расизма и антисемитизма. Он также заявил о своей любви к лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Некоторые пользователи предположили, что Канье Веста могли взломать в X, другие же уверены, что это был перфоманс со стороны музыканта. Однако большинство пришли к выводу, что у рэпера просто проблемы с головой.
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