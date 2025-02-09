В ХМАО впервые откроются курсы йоги со щенками

Жителям Сургута (ХМАО) предлагают протестировать необычную йогу — контактировать с людьми на занятиях будут щенки. На курсы можно прийти с детьми.
«Йога улучшает гибкость, укрепляет мышцы. А общение с животными снимает стресс и улучшает эмоциональное состояние. Упражнения подходит для любого уровня подготовки», — говорится в объявлении, опубликованном в интернет-сервисе.
Занятия будут проводить группами. Формат сеансов: полчаса на упражнения и столько же — на игру с собаками. Самые сильные также смогут постоять на гвоздях.
Йога с животными была в тренде еще пару лет назад, однако в ХМАО такие курсы со щенками открываются впервые. Подобное развлечение ранее временно предлагали в котокафе в Ханты-Мансийске. На такую меру владелице пришлось пойти летом, поскольку этот сезонный период сказывался на доходах. Теперь заведение и вовсе пришлось закрыть.
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