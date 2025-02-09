09 февраля 2025

В ХМАО впервые откроются курсы йоги со щенками

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия йогой со щенками будут проводить группами
Занятия йогой со щенками будут проводить группами Фото:

Жителям Сургута (ХМАО) предлагают протестировать необычную йогу — контактировать с людьми на занятиях будут щенки. На курсы можно прийти с детьми.

«Йога улучшает гибкость, укрепляет мышцы. А общение с животными снимает стресс и улучшает эмоциональное состояние. Упражнения подходит для любого уровня подготовки», — говорится в объявлении, опубликованном в интернет-сервисе.

Занятия будут проводить группами. Формат сеансов: полчаса на упражнения и столько же — на игру с собаками. Самые сильные также смогут постоять на гвоздях.

Йога с животными была в тренде еще пару лет назад, однако в ХМАО такие курсы со щенками открываются впервые. Подобное развлечение ранее временно предлагали в котокафе в Ханты-Мансийске. На такую меру владелице пришлось пойти летом, поскольку этот сезонный период сказывался на доходах. Теперь заведение и вовсе пришлось закрыть.

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Жителям Сургута (ХМАО) предлагают протестировать необычную йогу — контактировать с людьми на занятиях будут щенки. На курсы можно прийти с детьми. «Йога улучшает гибкость, укрепляет мышцы. А общение с животными снимает стресс и улучшает эмоциональное состояние. Упражнения подходит для любого уровня подготовки», — говорится в объявлении, опубликованном в интернет-сервисе. Занятия будут проводить группами. Формат сеансов: полчаса на упражнения и столько же — на игру с собаками. Самые сильные также смогут постоять на гвоздях. Йога с животными была в тренде еще пару лет назад, однако в ХМАО такие курсы со щенками открываются впервые. Подобное развлечение ранее временно предлагали в котокафе в Ханты-Мансийске. На такую меру владелице пришлось пойти летом, поскольку этот сезонный период сказывался на доходах. Теперь заведение и вовсе пришлось закрыть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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