Пермяка, зарезавшего подругу в общежитии, отправили в СИЗО

Обвиняемого в убийстве отправили в СИЗО на два месяца
Мужчина, который зарезал знакомую в общежитии в Индустриальном районе Перми, отправили в СИЗО. Он останется под стражей до 9 апреля 2025 года.
«В отношении обвиняемого в убийстве девушки в Индустриальном районе Перми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале следственного управления СК России по Пермскому краю. Как сообщает 59.RU, мужчину поместили в СИЗО на два месяца — до 9 апреля.
Ранее URA.RU рассказывало, что 9 февраля в одном из общежитий Индустриального района Перми убили 23-летнюю пермячку. В ходе ссоры знакомый ударил девушку ножом в грудь.
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