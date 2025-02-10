10 февраля 2025

Пермяка, зарезавшего подругу в общежитии, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого в убийстве отправили в СИЗО на два месяца
Обвиняемого в убийстве отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Мужчина, который зарезал знакомую в общежитии в Индустриальном районе Перми, отправили в СИЗО. Он останется под стражей до 9 апреля 2025 года.

«В отношении обвиняемого в убийстве девушки в Индустриальном районе Перми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале следственного управления СК России по Пермскому краю. Как сообщает 59.RU, мужчину поместили в СИЗО на два месяца — до 9 апреля.

Ранее URA.RU рассказывало, что 9 февраля в одном из общежитий Индустриального района Перми убили 23-летнюю пермячку. В ходе ссоры знакомый ударил девушку ножом в грудь.

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Мужчина, который зарезал знакомую в общежитии в Индустриальном районе Перми, отправили в СИЗО. Он останется под стражей до 9 апреля 2025 года. «В отношении обвиняемого в убийстве девушки в Индустриальном районе Перми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале следственного управления СК России по Пермскому краю. Как сообщает 59.RU, мужчину поместили в СИЗО на два месяца — до 9 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что 9 февраля в одном из общежитий Индустриального района Перми убили 23-летнюю пермячку. В ходе ссоры знакомый ударил девушку ножом в грудь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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