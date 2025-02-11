День всех влюбленных без подарков: пермяки выбирают экономию

Большинство жителей Перми не собирается дарить подарки вторым половинкам в День святого Валентина.. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«Только 9% пермяков планируют сделать подарок своей супруге или супругу, 6% — любимому человеку, а по 3% — детям, родным, друзьям и родителям. В то же время, большая часть участников опроса (72%) призналась, что не собирается никого одаривать 14 февраля», — сказано в сообщении.
Согласно проведенному исследованию, мужчины тратят больше на подарки, чем женщины: подарок от молодого человека для девушки в среднем обойдется в 4500 рублей, а дар от девушки — 3100 рублей. Презент от мужа жене составит примерно 4200 рублей, тогда как от жены мужу — 3300 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, куда сходить в Перми 14 февраля. В День святого Валентина пермские кафе, термальные комплексы и кинотеатры готовят специальную программу. Для влюбленных устроят необычные свидания, предложат посмотреть тематические фильмы и угостят десертами.
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