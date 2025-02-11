День всех влюбленных без подарков: пермяки выбирают экономию

SuperJob: не готовы делать подарки на 14 февраля 72 процента жителей Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многие пермяки вообще не планируют тратить деньги на праздник
Многие пермяки вообще не планируют тратить деньги на праздник Фото:

Большинство жителей Перми не собирается дарить подарки вторым половинкам в День святого Валентина.. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

«Только 9% пермяков планируют сделать подарок своей супруге или супругу, 6% — любимому человеку, а по 3% — детям, родным, друзьям и родителям. В то же время, большая часть участников опроса (72%) призналась, что не собирается никого одаривать 14 февраля», — сказано в сообщении. 

Согласно проведенному исследованию, мужчины тратят больше на подарки, чем женщины: подарок от молодого человека для девушки в среднем обойдется в 4500 рублей, а дар от девушки — 3100 рублей. Презент от мужа жене составит примерно 4200 рублей, тогда как от жены мужу — 3300 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, куда сходить в Перми 14 февраля. В День святого Валентина пермские кафе, термальные комплексы и кинотеатры готовят специальную программу. Для влюбленных устроят необычные свидания, предложат посмотреть тематические фильмы и угостят десертами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство жителей Перми не собирается дарить подарки вторым половинкам в День святого Валентина.. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. « Только 9% пермяков планируют сделать подарок своей супруге или супругу, 6% — любимому человеку, а по 3% — детям, родным, друзьям и родителям. В то же время, большая часть участников опроса (72%) призналась, что не собирается никого одаривать 14 февраля», — сказано в сообщении.  Согласно проведенному исследованию, мужчины тратят больше на подарки, чем женщины: подарок от молодого человека для девушки в среднем обойдется в 4500 рублей, а дар от девушки — 3100 рублей. Презент от мужа жене составит примерно 4200 рублей, тогда как от жены мужу — 3300 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, куда сходить в Перми 14 февраля.  В День святого Валентина пермские кафе, термальные комплексы и кинотеатры готовят специальную программу. Для влюбленных устроят необычные свидания, предложат посмотреть тематические фильмы и угостят десертами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...