Власть остановила первые волнения в Березовой роще в Екатеринбурге

На пике в роще собрались около полусотни активистов Фото: Илья Московец © URA.RU

Утром 11 февраля Академический район Екатеринбурга внезапно оказался в центре городской повестки. В Березовой роще появилась строительная техника и рабочие — чтобы рубить деревья — увидев это, местные возмутились и попытались их остановить. Так начались незаконные волнения, которые могут стать крупнейшими за последнее время. Об этом — в сбойке URA.RU.

В утренних столкновениях пострадал один человек. Конфликт быстро погасила полиция.

Активисты вернулись на площадку вечером — когда там появился забор (якобы выходящий за границы частной территории). Его начали сносить. Были даже крики: «Отстояли сквер, отстоим и рощу». Отсылка к несанкционированным митингам в сквере у драмтеатра против строительства храма, о которых высказывался даже президент РФ Владимир Путин. Интересно, что собравшийся рубить деревья «Атомстройкомплекс» тогда называли тогда одним из возможных спонсоров активистов.

Основным спикером от протестующих выступает председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз. Он в разное время участвовал в выборах от «Справедливой России», проигрывал без особых шансов. В мэрии, по данным URA.RU, пока не понимают, кем он может быть ангажирован.

От мэра Алексея Орлова потребовали приехать на место. Но он лишь высказался в своем telegram-канале. Орлов отметил, что мэрия пыталась сделать все, чтобы сократить площадь вырубки, но «Атом» (получивший землю еще в 2012-м) победил в судах, при этом обязался высадить рядом фактически новый лес, поучаствовать в строительстве соцобъектов. Мэр попросил уважать право собственника (хочет строить жилье) и заявил о недопустимости столкновений.

Гасить протест отправили главу района Николая Смирнягина, для которого это максимальное непривычное амплуа. Ничего нового Смирнягин не сказал, но присутствие его и полиции сыграло роль: к полуночи активисты разошлись, а забор восстановили.

На утро 12 февраля намечено судебное заседание по судьбе рощи. Успокоятся ли протестующие, если решение будет не в их пользу, — ключевой вопрос.

Денис Каракоз Фото: Илья Московец © URA.RU

Николай Смирнягин Фото: Илья Московец © URA.RU

Трудно представить, что произошло бы, если б не приехала полиция Фото: Илья Московец © URA.RU