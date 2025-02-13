Песков: назначенное на день звонка Трампа совещание Путина перенесли

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Песков подтвердил перенос совещания
Песков подтвердил перенос совещания Фото:

Плановое совещание президента России Владимира Путина с правительством, которое должно было состояться 12 февраля, перенесено на следующую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Совещание состоится на следующей неделе», — подтвердил Песков. Перенос даты совпал со звонком президентом США Дональда Трампа, который произошел в тот же день.

На перенесенном совещании с правительством планируется обсудить итоги диспансеризации за 2024 год и другие текущие вопросы. А подробности о том, как прошли переговоры российского лидера с Трампом — в специальном материале URA.RU.

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Плановое совещание президента России Владимира Путина с правительством, которое должно было состояться 12 февраля, перенесено на следующую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. «Совещание состоится на следующей неделе», — подтвердил Песков. Перенос даты совпал со звонком президентом США Дональда Трампа, который произошел в тот же день. На перенесенном совещании с правительством планируется обсудить итоги диспансеризации за 2024 год и другие текущие вопросы. А подробности о том, как прошли переговоры российского лидера с Трампом — в специальном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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