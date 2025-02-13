Песков: назначенное на день звонка Трампа совещание Путина перенесли

Плановое совещание президента России Владимира Путина с правительством, которое должно было состояться 12 февраля, перенесено на следующую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
«Совещание состоится на следующей неделе», — подтвердил Песков. Перенос даты совпал со звонком президентом США Дональда Трампа, который произошел в тот же день.
На перенесенном совещании с правительством планируется обсудить итоги диспансеризации за 2024 год и другие текущие вопросы. А подробности о том, как прошли переговоры российского лидера с Трампом — в специальном материале URA.RU.
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