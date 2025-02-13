Власти Кыштыма показали, как восстанавливают усадьбу, деньги на которую дал Путин. Фото

Власти Кыштыма показали, как восстанавливают «Белый дом»

13 февраля 2025 в 15:12 Размер текста - 17 +

По мере продвижения реконструкции открываются новые факты о «Белом доме» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти города Кыштым Челябинской области показали, как проходит реставрация «Белого дома». Об этом рассказала глава городского округа Людмила Шеболаева. В госпрограмму Минкульта РФ усадьба Демидовых попала по поручению президента РФ Владимира Путина. «Сейчас в главном здании продолжаются отделочные работы и установка вентиляционной системы. Здесь разместим музей, поэтому важно обеспечить оптимальный температурный режим и влажность воздуха в каждом зале», — написала Шеболаева на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». На фасаде, который выходит к пруду, восстановлена старинная чугунная винтовая лестница. Она станет настоящим украшением здания. На третьем этаже находится зал с каминами из чугуна. Два камина уже полностью восстановлены. На втором этаже будет отведено место под выставку, а одна из стен сохранит оригинальную кладку времен Демидовых из камня и кирпича. Разработан проект благоустройства прилегающей территории, добавила Шеболаева. Там сделают тропинки и посадят деревья. Ведутся работы над концепцией музейного пространства, сейчас она находится на согласовании. Масштабная реконструкция «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме, началась в 2022 году. Усадьбу стали восстанавливать по поручению Путина. Об усадьбе главе государства рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Путин дал поручение и это позволило нам зайти в госпрограмму Минкультуры РФ», — рассказал Текслер. В «Белом доме» планируется провести полную реновацию с сохранением всех исторических особенностей здания. Работы оплачиваются из федерального и регионального бюджетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти города Кыштым Челябинской области показали, как проходит реставрация «Белого дома». Об этом рассказала глава городского округа Людмила Шеболаева. В госпрограмму Минкульта РФ усадьба Демидовых попала по поручению президента РФ Владимира Путина. «Сейчас в главном здании продолжаются отделочные работы и установка вентиляционной системы. Здесь разместим музей, поэтому важно обеспечить оптимальный температурный режим и влажность воздуха в каждом зале», — написала Шеболаева на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». На фасаде, который выходит к пруду, восстановлена старинная чугунная винтовая лестница. Она станет настоящим украшением здания. На третьем этаже находится зал с каминами из чугуна. Два камина уже полностью восстановлены. На втором этаже будет отведено место под выставку, а одна из стен сохранит оригинальную кладку времен Демидовых из камня и кирпича. Разработан проект благоустройства прилегающей территории, добавила Шеболаева. Там сделают тропинки и посадят деревья. Ведутся работы над концепцией музейного пространства, сейчас она находится на согласовании. Масштабная реконструкция «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме, началась в 2022 году. Усадьбу стали восстанавливать по поручению Путина. Об усадьбе главе государства рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Путин дал поручение и это позволило нам зайти в госпрограмму Минкультуры РФ», — рассказал Текслер. В «Белом доме» планируется провести полную реновацию с сохранением всех исторических особенностей здания. Работы оплачиваются из федерального и регионального бюджетов.