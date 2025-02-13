Власти Кыштыма показали, как восстанавливают усадьбу, деньги на которую дал Путин. Фото

Власти Кыштыма показали, как восстанавливают «Белый дом»
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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, белый дом, старинный дом, особняк, реставрация, колонны, фасад, дом демидовых
По мере продвижения реконструкции открываются новые факты о «Белом доме» Фото:

Власти города Кыштым Челябинской области показали, как проходит реставрация «Белого дома». Об этом рассказала глава городского округа Людмила Шеболаева. В госпрограмму Минкульта РФ усадьба Демидовых попала по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас в главном здании продолжаются отделочные работы и установка вентиляционной системы. Здесь разместим музей, поэтому важно обеспечить оптимальный температурный режим и влажность воздуха в каждом зале», — написала Шеболаева на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

На фасаде, который выходит к пруду, восстановлена старинная чугунная винтовая лестница. Она станет настоящим украшением здания. На третьем этаже находится зал с каминами из чугуна. Два камина уже полностью восстановлены. На втором этаже будет отведено место под выставку, а одна из стен сохранит оригинальную кладку времен Демидовых из камня и кирпича.

Разработан проект благоустройства прилегающей территории, добавила Шеболаева. Там сделают тропинки и посадят деревья. Ведутся работы над концепцией музейного пространства, сейчас она находится на согласовании.

Масштабная реконструкция «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме, началась в 2022 году. Усадьбу стали восстанавливать по поручению Путина. Об усадьбе главе государства рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Путин дал поручение и это позволило нам зайти в госпрограмму Минкультуры РФ», — рассказал Текслер.

В «Белом доме» планируется провести полную реновацию с сохранением всех исторических особенностей здания. Работы оплачиваются из федерального и регионального бюджетов.

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Власти города Кыштым Челябинской области показали, как проходит реставрация «Белого дома». Об этом рассказала глава городского округа Людмила Шеболаева. В госпрограмму Минкульта РФ усадьба Демидовых попала по поручению президента РФ Владимира Путина. «Сейчас в главном здании продолжаются отделочные работы и установка вентиляционной системы. Здесь разместим музей, поэтому важно обеспечить оптимальный температурный режим и влажность воздуха в каждом зале», — написала Шеболаева на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». На фасаде, который выходит к пруду, восстановлена старинная чугунная винтовая лестница. Она станет настоящим украшением здания. На третьем этаже находится зал с каминами из чугуна. Два камина уже полностью восстановлены. На втором этаже будет отведено место под выставку, а одна из стен сохранит оригинальную кладку времен Демидовых из камня и кирпича. Разработан проект благоустройства прилегающей территории, добавила Шеболаева. Там сделают тропинки и посадят деревья. Ведутся работы над концепцией музейного пространства, сейчас она находится на согласовании. Масштабная реконструкция «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме, началась в 2022 году. Усадьбу стали восстанавливать по поручению Путина. Об усадьбе главе государства рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Путин дал поручение и это позволило нам зайти в госпрограмму Минкультуры РФ», — рассказал Текслер. В «Белом доме» планируется провести полную реновацию с сохранением всех исторических особенностей здания. Работы оплачиваются из федерального и регионального бюджетов.
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Ссылки по теме
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