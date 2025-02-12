12 февраля 2025

«Пользователя не существует»: пиарщики нового мэра из ХМАО потерпели фиаско. Скрин

У жителей Когалыма возникли проблемы при подписке на telegram-канал нового мэра
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей Когалыма возникли проблемы при попытках подписаться на соцсети нового главы города Тимура Агадуллина
У жителей Когалыма возникли проблемы при попытках подписаться на соцсети нового главы города Тимура Агадуллина Фото:

Пиарщики нового мэра Когалыма (ХМАО) Тимура Агадуллина решили прорекламировать telegram-канал главы города, но запутались в ссылках. Журналисты URA.RU обнаружили, что кликнуть и подписаться как минимум полчаса было нельзя — требовалось второе устройство, чтобы отсканировать QR-код. Недочет исправили, но скриншоты уже разошлись по городским чатам.

«Похоже, такого пользователя не существует», — отображалось на экране. Ссылка на канал была сокращенной (@timuragadu), а подписаться не получалось более получаса.

В пресс-службе администрации города уточнили, что об оплошности в комментариях им рассказал местный житель. «Когда-нибудь в Telegram вы будете выкладывать нормальные ссылки, а не скопированные с „Вконтакте“», — написал пользователь под ником Rail. «Человеческий фактор, такое бывает», — пояснили в мэрии.

Ранее URA.RU писало об избрании нового мэра Когалыма Тимура Агадуллина. Его предшественник Николай Пальчиков покинул пост, проработав градоначальником 11 лет.

Такое сообщение появлялось при попытке подписаться на канал
Такое сообщение появлялось при попытке подписаться на канал
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Пиарщики нового мэра Когалыма (ХМАО) Тимура Агадуллина решили прорекламировать telegram-канал главы города, но запутались в ссылках. Журналисты URA.RU обнаружили, что кликнуть и подписаться как минимум полчаса было нельзя — требовалось второе устройство, чтобы отсканировать QR-код. Недочет исправили, но скриншоты уже разошлись по городским чатам. «Похоже, такого пользователя не существует», — отображалось на экране. Ссылка на канал была сокращенной (@timuragadu), а подписаться не получалось более получаса. В пресс-службе администрации города уточнили, что об оплошности в комментариях им рассказал местный житель. «Когда-нибудь в Telegram вы будете выкладывать нормальные ссылки, а не скопированные с „Вконтакте“», — написал пользователь под ником Rail. «Человеческий фактор, такое бывает», — пояснили в мэрии. Ранее URA.RU писало об избрании нового мэра Когалыма Тимура Агадуллина. Его предшественник Николай Пальчиков покинул пост, проработав градоначальником 11 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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