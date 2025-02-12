Пиарщики нового мэра Когалыма (ХМАО) Тимура Агадуллина решили прорекламировать telegram-канал главы города, но запутались в ссылках. Журналисты URA.RU обнаружили, что кликнуть и подписаться как минимум полчаса было нельзя — требовалось второе устройство, чтобы отсканировать QR-код. Недочет исправили, но скриншоты уже разошлись по городским чатам.
«Похоже, такого пользователя не существует», — отображалось на экране. Ссылка на канал была сокращенной (@timuragadu), а подписаться не получалось более получаса.
В пресс-службе администрации города уточнили, что об оплошности в комментариях им рассказал местный житель. «Когда-нибудь в Telegram вы будете выкладывать нормальные ссылки, а не скопированные с „Вконтакте“», — написал пользователь под ником Rail. «Человеческий фактор, такое бывает», — пояснили в мэрии.
Ранее URA.RU писало об избрании нового мэра Когалыма Тимура Агадуллина. Его предшественник Николай Пальчиков покинул пост, проработав градоначальником 11 лет.
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