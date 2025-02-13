В Петербурге 18-летний парень мешал скорой оказывать помощь матери

Ночью в Петербурге молодой человек, прибывший в квартиру своей матери, начал вести себя агрессивно по отношению к медработникам, выражаясь нецензурной бранью и препятствуя оказанию помощи. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
«Сегодня в 00:20 сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга совместно с нарядом патрульно-постовой службы полиции на улице Марата был задержан 18-летний гражданин, который мешал прибывшим по вызову медикам, при этом выражаясь в их адрес нецензурной бранью», — делится пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальной группе «ВКонтакте».
Сотрудники отдела вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы полиции оперативно отреагировали на вызов медицинской бригады. Их совместные действия позволили быстро задержать нарушителя и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. После задержания, молодой человек был доставлен в 28 отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств происшествия.
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