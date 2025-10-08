Торговцы российской нефтью поставили перед Индией неожиданное условие

Торговцы российской нефтью начали требовать от индийских нефтеперерабатывающих компаний оплаты поставок в китайских юанях. Об этом сообщает агентство Reuters, уточнив, что переговоры между продавцами и индийскими компаниями активизировались после улучшения отношений между Индией и Китаем.
«Трейдеры, предлагающие российскую нефть, начали просить индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы платить в юанях, восприняв недавние признаки улучшения отношений между Нью-Дели и Пекином как возможность упростить сделки с индийскими покупателями», — пишет агентство. Новые требования связывают с желанием упростить сделки и снизить риски, связанные с использованием доллара и других западных валют.
В частности в материале упоминается Indian Oil Corp (IOC.NS) — крупнейшая в Индии государственная компания. Сообщается, что IOC.NS уже провела несколько расчетов за российскую нефть в юанях.
По данным Минэнерго РФ, на начало сентября доля юаня в структуре выручки России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигла 67% по состоянию на сентябрь, на рубли приходится 24%. Уход от долларовых расчетов за энергоресурсы эксперты оценили положительно, но отметили, что России необходимо ориентироваться на расширение применения и других валют, чтобы избежать гегемонии какой-либо из них.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.