Торговцы российской нефтью поставили перед Индией неожиданное условие

Reuters: торговцы российской нефтью ждут от Индии оплаты в юанях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговцы российской нефтью стали просить индийские компании платить в китайских юанях
Торговцы российской нефтью стали просить индийские компании платить в китайских юанях Фото:

Торговцы российской нефтью начали требовать от индийских нефтеперерабатывающих компаний оплаты поставок в китайских юанях. Об этом сообщает агентство Reuters, уточнив, что переговоры между продавцами и индийскими компаниями активизировались после улучшения отношений между Индией и Китаем.

«Трейдеры, предлагающие российскую нефть, начали просить индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы платить в юанях, восприняв недавние признаки улучшения отношений между Нью-Дели и Пекином как возможность упростить сделки с индийскими покупателями», — пишет агентство. Новые требования связывают с желанием упростить сделки и снизить риски, связанные с использованием доллара и других западных валют.

В частности в материале упоминается Indian Oil Corp (IOC.NS) — крупнейшая в Индии государственная компания. Сообщается, что IOC.NS уже провела несколько расчетов за российскую нефть в юанях.

По данным Минэнерго РФ, на начало сентября доля юаня в структуре выручки России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигла 67% по состоянию на сентябрь, на рубли приходится 24%. Уход от долларовых расчетов за энергоресурсы эксперты оценили положительно, но отметили, что России необходимо ориентироваться на расширение применения и других валют, чтобы избежать гегемонии какой-либо из них.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Торговцы российской нефтью начали требовать от индийских нефтеперерабатывающих компаний оплаты поставок в китайских юанях. Об этом сообщает агентство Reuters, уточнив, что переговоры между продавцами и индийскими компаниями активизировались после улучшения отношений между Индией и Китаем. «Трейдеры, предлагающие российскую нефть, начали просить индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы платить в юанях, восприняв недавние признаки улучшения отношений между Нью-Дели и Пекином как возможность упростить сделки с индийскими покупателями», — пишет агентство. Новые требования связывают с желанием упростить сделки и снизить риски, связанные с использованием доллара и других западных валют. В частности в материале упоминается Indian Oil Corp (IOC.NS) — крупнейшая в Индии государственная компания. Сообщается, что IOC.NS уже провела несколько расчетов за российскую нефть в юанях. По данным Минэнерго РФ, на начало сентября доля юаня в структуре выручки России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигла 67% по состоянию на сентябрь, на рубли приходится 24%. Уход от долларовых расчетов за энергоресурсы эксперты оценили положительно, но отметили, что России необходимо ориентироваться на расширение применения и других валют, чтобы избежать гегемонии какой-либо из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...