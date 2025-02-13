В Челябинскую область запретили ввозить 17 тонн фиников из Ирана

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 17,8 тонны иранских фиников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стало несоответствие маркировки требованиям закона.
«В ходе проверки на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска „Бугристое“ должностные лица выявили, что маркировка фиников не соответствует федеральному закону „О карантине растений“. Машина следовала из Казахстана в Екатеринбург», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.
После обнаружения нарушений транспорт с финиками отправили обратно под контролем сотрудников Россельхознадзора. Инспекторы напомнили, что нарушение маркировки может в конечном итоге привести к распространению вредных организмов, что создает угрозу для сельскохозяйственной безопасности России. По факту нарушения водителю была назначена административная ответственность.
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