13 февраля 2025

В Челябинскую область запретили ввозить 17 тонн фиников из Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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На границе повернули обратно крупную партию фиников из Ирана
На границе повернули обратно крупную партию фиников из Ирана Фото:

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 17,8 тонны иранских фиников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стало несоответствие маркировки требованиям закона.

«В ходе проверки на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска „Бугристое“ должностные лица выявили, что маркировка фиников не соответствует федеральному закону „О карантине растений“. Машина следовала из Казахстана в Екатеринбург», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.

После обнаружения нарушений транспорт с финиками отправили обратно под контролем сотрудников Россельхознадзора. Инспекторы напомнили, что нарушение маркировки может в конечном итоге привести к распространению вредных организмов, что создает угрозу для сельскохозяйственной безопасности России. По факту нарушения водителю была назначена административная ответственность.

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Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 17,8 тонны иранских фиников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стало несоответствие маркировки требованиям закона. «В ходе проверки на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска „Бугристое“ должностные лица выявили, что маркировка фиников не соответствует федеральному закону „О карантине растений“. Машина следовала из Казахстана в Екатеринбург», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре. После обнаружения нарушений транспорт с финиками отправили обратно под контролем сотрудников Россельхознадзора. Инспекторы напомнили, что нарушение маркировки может в конечном итоге привести к распространению вредных организмов, что создает угрозу для сельскохозяйственной безопасности России. По факту нарушения водителю была назначена административная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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