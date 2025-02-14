В Екатеринбурге изменят четыре автобусных маршрута

14 февраля 2025 в 17:16 Размер текста - 17 +

Маршруты изменят из-за перекрытия улиц Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 16 февраля изменят четыре автобусных маршрута, курсирующих в районе Новокольцовского. Транспорт будет ходить иначе из-за перекрытия улицы Универсиады и Новосинарского бульвара на время XVIII зимнего марафона имени Виктора Дутова, рассказали в пресс-службе мэрии. Мероприятие продлится с 08:00 до 16:00. Автобусные маршруты изменятся следующим образом: № 65 «Железнодорожный вокзал — Кольцово» в оба направления: Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — улица 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — далее по маршруту;

№66 «Метро Ботаническая — Кольцово» при движении к остановке «Метро Ботаническая» не будет заезжать в микрорайон Новокольцовский, а к «станция Кольцово» — по обычному маршруту;

№44 «Метро Ботаническая — микрорайон Компрессорный» в сторону «микрорайон Компрессорный»: Шварца — Белинского — Саввы Белых — Луганская — Кольцовский тракт — ЕКАД — Кольцовский тракт — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — Эстонская — Латвийская — Прибалтийская — Белоярская — Прибалтийская — Латвийская. В сторону «Метро Ботаническая» — по обычному маршруту;

№56 «микрорайон Новокольцовский — 7 Ключей» по направлению к «Новокольцовский»: Уткинская — Белякова — Техническая — Расточная — Билимбаевская — Таватуйская — Коуровская — Седова — Надеждинская — Таватуйская — Бебеля — Пехотинцев — Летчиков — Армавирская — Завокзальная — Космонавтов — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Ленина — Восточная — Сибирский тракт — Варшавская — Новосинарский бульвар. В обратном направлении — без изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 16 февраля изменят четыре автобусных маршрута, курсирующих в районе Новокольцовского. Транспорт будет ходить иначе из-за перекрытия улицы Универсиады и Новосинарского бульвара на время XVIII зимнего марафона имени Виктора Дутова, рассказали в пресс-службе мэрии. Мероприятие продлится с 08:00 до 16:00. Автобусные маршруты изменятся следующим образом: