10 февраля 2025

В Екатеринбурге перекроют улицы и изменят маршруты транспорта. Карта

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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, заграждение, перекрытие, дпс
Движение полностью ограничат на десять часов Фото:

В Екатеринбурге 16 февраля на десять часов закроют движение транспорта в Новокольцовском районе на время XVIII зимнего марафона имени Виктора Дутова, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В день проведения забега 16 февраля, с 08:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. Также по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета», — говорится в сообщении.

На этот период изменят также маршруты общественного транспорта. На закрытых участках выставят временные дорожные знаки.

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В Екатеринбурге 16 февраля на десять часов закроют движение транспорта в Новокольцовском районе на время XVIII зимнего марафона имени Виктора Дутова, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В день проведения забега 16 февраля, с 08:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. Также по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета», — говорится в сообщении. На этот период изменят также маршруты общественного транспорта. На закрытых участках выставят временные дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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