Общество В Екатеринбурге перекроют улицы и изменят маршруты транспорта. Карта 11 февраля 2025 в 14:04 Размер текста - 17 + Движение полностью ограничат на десять часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 16 февраля на десять часов закроют движение транспорта в Новокольцовском районе на время XVIII зимнего марафона имени Виктора Дутова, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В день проведения забега 16 февраля, с 08:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. Также по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета», — говорится в сообщении. На этот период изменят также маршруты общественного транспорта. На закрытых участках выставят временные дорожные знаки. Екатеринбург Карта Екатеринбурга с улицами и номерами домов — Яндекс Карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 16 февраля на десять часов закроют движение транспорта в Новокольцовском районе на время XVIII зимнего марафона имени Виктора Дутова, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В день проведения забега 16 февраля, с 08:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. Также по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета», — говорится в сообщении. На этот период изменят также маршруты общественного транспорта. На закрытых участках выставят временные дорожные знаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям