В Екатеринбурге 16 февраля на десять часов закроют движение транспорта в Новокольцовском районе на время XVIII зимнего марафона имени Виктора Дутова, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«В день проведения забега 16 февраля, с 08:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. Также по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета», — говорится в сообщении.
На этот период изменят также маршруты общественного транспорта. На закрытых участках выставят временные дорожные знаки.
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