Путин наградил медалью бойца СВО из ХМАО, спасшего более 30 человек

Участник СВО из деревни Корлики (Нижневартовский район ХМАО) награжден медалью «За храбрость» второй степени. Указ подписал президент России Влдимир Путин. За время своей службы боец сумел спасти более 30 человек.
«За мужество, проявленное в ходе военных действий, указом президента России награжден медалью „За храбрость“ второй степени житель деревни Корлики Нижневартовского района… За время службы Дмитрий спас более 30 человек, за что был награжден медалью „За спасение погибавших“», — написано в telegram-канале мэрии Нижневартовского района.
Помимо этого, боец также ранее был награжден медалью «За боевые отличия». Сейчас мужчина служит командиром минометного отделения в артиллерийских войсках.
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