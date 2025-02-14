14 февраля 2025

Путин наградил медалью бойца СВО из ХМАО, спасшего более 30 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорскому бойцу СВО вручили третью медаль
Югорскому бойцу СВО вручили третью медаль Фото:

Участник СВО из деревни Корлики (Нижневартовский район ХМАО) награжден медалью «За храбрость» второй степени. Указ подписал президент России Влдимир Путин. За время своей службы боец сумел спасти более 30 человек.

«За мужество, проявленное в ходе военных действий, указом президента России награжден медалью „За храбрость“ второй степени житель деревни Корлики Нижневартовского района… За время службы Дмитрий спас более 30 человек, за что был награжден медалью „За спасение погибавших“», — написано в telegram-канале мэрии Нижневартовского района.

Помимо этого, боец также ранее был награжден медалью «За боевые отличия». Сейчас мужчина служит командиром минометного отделения в артиллерийских войсках.

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Участник СВО из деревни Корлики (Нижневартовский район ХМАО) награжден медалью «За храбрость» второй степени. Указ подписал президент России Влдимир Путин. За время своей службы боец сумел спасти более 30 человек. «За мужество, проявленное в ходе военных действий, указом президента России награжден медалью „За храбрость“ второй степени житель деревни Корлики Нижневартовского района… За время службы Дмитрий спас более 30 человек, за что был награжден медалью „За спасение погибавших“», — написано в telegram-канале мэрии Нижневартовского района. Помимо этого, боец также ранее был награжден медалью «За боевые отличия». Сейчас мужчина служит командиром минометного отделения в артиллерийских войсках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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