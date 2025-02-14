Челябинского начальника отдела Госавтоинспекции оставили под стражей на два месяца

Задержанному 14 февраля начальнику отдела Госавтоинспекции Антону Вяткину, которого подозревают в получении взяток, избрали меру пресечения. Он останется под стражей на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок — до 14 апреля 2025 года», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемого задержали 14 февраля сотрудники УФСБ России по региону в сотрудничестве с оперативно-розыскной частью Службы безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области. Вяткин занимал должность начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску. По версии следствия, он брал взятки от индивидуальных предпринимателей за то, чтобы их транспорт выходил на линии без прохождения техосмотра. Общая сумма превысила 500 тысяч рублей.
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