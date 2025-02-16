Волонтеры спецоперации отказываются работать вместе

В Пущино (Подмосковье) разгорелся конфликт между двумя волонтерскими организациями, помогающими бойцам СВО. В благотворительном фонде «Дороги Добра» заявили о нехватке помещения для работы, в то время организация «Пущино. Своих не бросаем» требует, чтобы они «ушли и работали в другом месте».
«Я этой организацией руководил и руковожу до сих пор. Если они хотят и впредь свои [окопные] свечи делать, то пусть уходят из помещения и делают их в другом месте», — заявил руководитель благотворительной организации «Пущино. Своих не бросаем» Анатолий Амелин. Его слова приводит argumenti.ru. При этом глава благотворительного фонда «Дороги Добра» Светлана Уграицкая готова к компромиссу, но заявляет, что помещения для своей работы они еще не нашли.
Заместитель МРОО «Кремль» Дмитрий Донской заявил, что эти разногласия могут привести к ликвидации части волонтерского движения «Дороги Добра», которое уже третий год организовывает доставку гуманитарной помощи на фронт. Вопрос может повлиять и на боеспособность подразделений, заключил он.
Заместитель главы округа Орлова Татьяна Анатольевна выразила сожаление по поводу внутреннего конфликта, отметив, что волонтерские организации созданы патриотами для оказания помощи фронту. При этом по итогам закрытого совещания представителей конфликтующих сторон решения не было достигнуто, и Орлова попросила две недели для поиска компромисса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.