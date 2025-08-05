Российские инженеры разработали новый многоразовый беспилотник «Бульдог-13» и передали его на испытания в боевых условиях, сообщил инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый. Сейчас аппарат проходит тестирование на передовой.
«Новый дрон нам сейчас прислали для тестов — „Бульдог-13“», — рассказал Шустрый в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что аппарат оснащен дневной и ночной камерами, поворотной как у Mavic, а также встроенным механизмом для сброса боеприпасов, что позволяет использовать его многократно.
По его словам, дрон может поднимать до четырех килограммов груза, что позволяет применять его не только для сброса боеприпасов, но и для доставки провизии в труднодоступные районы. Аппарат также оснащен собственным протоколом передачи данных с повышенным уровнем шифрования, что затрудняет перехват управления беспилотником противником.
Ранее исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил, что российские инженеры разрабатывают невидимый беспилотник «Илья Муромец» для экстренной эвакуации тяжелораненых с поля боя. Он отметил, что аппарат будет иметь грузоподъемность 100 кг — он сможет использовать композитные контейнеры с системами жизнеобеспечения для транспортировки раненых.
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