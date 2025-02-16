16 февраля 2025
15 февраля 2025

В Нижнем Тагиле водитель без прав столкнулся с автомобилем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло 16 февраля в центре Нижнего Тагила
ДТП произошло 16 февраля в центре Нижнего Тагила Фото:

В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов, 49 столкнулись две «Лады». Водитель «Приоры», ранее лишенный прав за пьяное вождение, врезался в «Гранту» и получил серьезные травмы, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«39-летний водитель Лады Приоры, который уже был лишен прав за управление в нетрезвом виде, снова сел за руль и не справился с управлением, выбрав скорость, не соответствующую дорожным условиям. В результате он столкнулся с автомобилем Лада Гранта, который двигался ему навстречу. Водителя Лады Приоры срочно доставили в больницу с тяжёлыми травмами головы», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водитель «Лады Гранты» не получил травм. Пострадавший управлял незарегистрированным автомобилем без страховки ОСАГО, а также был не пристегнут ремнем безопасности. Против нарушителя возбудили административные дела по нескольким статьям КоАП РФ.

Место ДТП
Место ДТП
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Другой ракурс ДТП
Другой ракурс ДТП
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В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов, 49 столкнулись две «Лады». Водитель «Приоры», ранее лишенный прав за пьяное вождение, врезался в «Гранту» и получил серьезные травмы, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «39-летний водитель Лады Приоры, который уже был лишен прав за управление в нетрезвом виде, снова сел за руль и не справился с управлением, выбрав скорость, не соответствующую дорожным условиям. В результате он столкнулся с автомобилем Лада Гранта, который двигался ему навстречу. Водителя Лады Приоры срочно доставили в больницу с тяжёлыми травмами головы», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель «Лады Гранты» не получил травм. Пострадавший управлял незарегистрированным автомобилем без страховки ОСАГО, а также был не пристегнут ремнем безопасности. Против нарушителя возбудили административные дела по нескольким статьям КоАП РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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