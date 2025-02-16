В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов, 49 столкнулись две «Лады». Водитель «Приоры», ранее лишенный прав за пьяное вождение, врезался в «Гранту» и получил серьезные травмы, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«39-летний водитель Лады Приоры, который уже был лишен прав за управление в нетрезвом виде, снова сел за руль и не справился с управлением, выбрав скорость, не соответствующую дорожным условиям. В результате он столкнулся с автомобилем Лада Гранта, который двигался ему навстречу. Водителя Лады Приоры срочно доставили в больницу с тяжёлыми травмами головы», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водитель «Лады Гранты» не получил травм. Пострадавший управлял незарегистрированным автомобилем без страховки ОСАГО, а также был не пристегнут ремнем безопасности. Против нарушителя возбудили административные дела по нескольким статьям КоАП РФ.
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