16 февраля 2025

Мэр Челябинска Лошкин поручил убрать наледь после перепада температур

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за перепада температур в Челябинске образовался гололед Фото:

На тротуарах и пешеходных переходах необходимо в кратчайшие сроки убрать наледь, которая образовалась после перепада температур. Такое поручение дал мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 17 февраля, передает корреспондент URA.RU.

«После перепада температур на пешеходных переходах и тротуарах образовалась наледь. Чтобы не было травм, нужно усилить работу по ликвидации гололеда, в том числе на подходах к соцучреждениям», — дал поручение Лошкин.

Глава города отметил, что обработка противогололедными материалами тропинок и переходов должна производиться на опережение. Синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые после потепления обрушатся на регион уже на текущей неделе. Дневные температуры ожидаются около 2-5 градусов мороза.

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На тротуарах и пешеходных переходах необходимо в кратчайшие сроки убрать наледь, которая образовалась после перепада температур. Такое поручение дал мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 17 февраля, передает корреспондент URA.RU. «После перепада температур на пешеходных переходах и тротуарах образовалась наледь. Чтобы не было травм, нужно усилить работу по ликвидации гололеда, в том числе на подходах к соцучреждениям», — дал поручение Лошкин. Глава города отметил, что обработка противогололедными материалами тропинок и переходов должна производиться на опережение. Синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые после потепления обрушатся на регион уже на текущей неделе. Дневные температуры ожидаются около 2-5 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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