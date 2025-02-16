Мэр Челябинска Лошкин поручил убрать наледь после перепада температур

17 февраля 2025 в 10:49 Размер текста - 17 +

Из-за перепада температур в Челябинске образовался гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На тротуарах и пешеходных переходах необходимо в кратчайшие сроки убрать наледь, которая образовалась после перепада температур. Такое поручение дал мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 17 февраля, передает корреспондент URA.RU. «После перепада температур на пешеходных переходах и тротуарах образовалась наледь. Чтобы не было травм, нужно усилить работу по ликвидации гололеда, в том числе на подходах к соцучреждениям», — дал поручение Лошкин. Глава города отметил, что обработка противогололедными материалами тропинок и переходов должна производиться на опережение. Синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые после потепления обрушатся на регион уже на текущей неделе. Дневные температуры ожидаются около 2-5 градусов мороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На тротуарах и пешеходных переходах необходимо в кратчайшие сроки убрать наледь, которая образовалась после перепада температур. Такое поручение дал мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 17 февраля, передает корреспондент URA.RU. «После перепада температур на пешеходных переходах и тротуарах образовалась наледь. Чтобы не было травм, нужно усилить работу по ликвидации гололеда, в том числе на подходах к соцучреждениям», — дал поручение Лошкин. Глава города отметил, что обработка противогололедными материалами тропинок и переходов должна производиться на опережение. Синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые после потепления обрушатся на регион уже на текущей неделе. Дневные температуры ожидаются около 2-5 градусов мороза.