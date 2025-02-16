Мэр Челябинска Лошкин поручил убрать наледь после перепада температур

На тротуарах и пешеходных переходах необходимо в кратчайшие сроки убрать наледь, которая образовалась после перепада температур. Такое поручение дал мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 17 февраля, передает корреспондент URA.RU.
«После перепада температур на пешеходных переходах и тротуарах образовалась наледь. Чтобы не было травм, нужно усилить работу по ликвидации гололеда, в том числе на подходах к соцучреждениям», — дал поручение Лошкин.
Глава города отметил, что обработка противогололедными материалами тропинок и переходов должна производиться на опережение. Синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые после потепления обрушатся на регион уже на текущей неделе. Дневные температуры ожидаются около 2-5 градусов мороза.
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