16 февраля 2025

Братья из Губахи вынесли из магазина 60 вейпов и деньги за шесть минут. Видео

В Губахе вынесли приговор похитителям вейпов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб оценили более чем в 180 тысяч рублей
Ущерб оценили более чем в 180 тысяч рублей Фото:

Суд вынес приговор двум братьям из Губахи Пермского края. Они украли 60 вейпов и наличные из кассы в табачном магазине.

«Братья из Губахи, виновные в краже денег и товаров из торговой точки, выслушали приговор. Обвинение им предъявили следователи СО Межмуниципального отдела МВД России „Губахинский“. Дело было возбуждено по пунктам „а“ и „б“ ч. 2 ст. 158 УК РФ. Губахинский городской суд назначил 46-летнему фигуранту 240 часов обязательных работ, а его 44-летнему брату, ранее судимому за кражу денег с банковского счета, 1,5 года в колонии строгого режима», — сообщается в telegram-канале полиции Пермского края.

В октябре 2024 года братья с рюкзаком и монтировкой ночью проникли в табачный магазин. За шесть минут они забрали 60 электронных сигарет и деньги из кассы. Собственнику торговой точки причинили ущерб на сумму более 180 тысяч рублей, он обратился в полицию. Мужчин задержали, украденные вейпы они передали полицейским для возврата владельцу.

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Суд вынес приговор двум братьям из Губахи Пермского края. Они украли 60 вейпов и наличные из кассы в табачном магазине. «Братья из Губахи, виновные в краже денег и товаров из торговой точки, выслушали приговор. Обвинение им предъявили следователи СО Межмуниципального отдела МВД России „Губахинский“. Дело было возбуждено по пунктам „а“ и „б“ ч. 2 ст. 158 УК РФ. Губахинский городской суд назначил 46-летнему фигуранту 240 часов обязательных работ, а его 44-летнему брату, ранее судимому за кражу денег с банковского счета, 1,5 года в колонии строгого режима», — сообщается в telegram-канале полиции Пермского края. В октябре 2024 года братья с рюкзаком и монтировкой ночью проникли в табачный магазин. За шесть минут они забрали 60 электронных сигарет и деньги из кассы. Собственнику торговой точки причинили ущерб на сумму более 180 тысяч рублей, он обратился в полицию. Мужчин задержали, украденные вейпы они передали полицейским для возврата владельцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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