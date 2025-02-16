Суд вынес приговор двум братьям из Губахи Пермского края. Они украли 60 вейпов и наличные из кассы в табачном магазине.
«Братья из Губахи, виновные в краже денег и товаров из торговой точки, выслушали приговор. Обвинение им предъявили следователи СО Межмуниципального отдела МВД России „Губахинский“. Дело было возбуждено по пунктам „а“ и „б“ ч. 2 ст. 158 УК РФ. Губахинский городской суд назначил 46-летнему фигуранту 240 часов обязательных работ, а его 44-летнему брату, ранее судимому за кражу денег с банковского счета, 1,5 года в колонии строгого режима», — сообщается в telegram-канале полиции Пермского края.
В октябре 2024 года братья с рюкзаком и монтировкой ночью проникли в табачный магазин. За шесть минут они забрали 60 электронных сигарет и деньги из кассы. Собственнику торговой точки причинили ущерб на сумму более 180 тысяч рублей, он обратился в полицию. Мужчин задержали, украденные вейпы они передали полицейским для возврата владельцу.
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