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В России скоро снова можно будет пользоваться картами Visa и Mastercard. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и будут предлагать свои услуги», — заявил Аксаков. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что в РФ Visa и Mastercard потеряли большую аудиторию. В связи с этим они будут стремиться войти в этот рынок снова, но это будет сложно сделать.
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