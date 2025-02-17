ТАСС: Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

В России скоро снова можно будет пользоваться картами Visa и Mastercard. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и будут предлагать свои услуги», — заявил Аксаков. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что в РФ Visa и Mastercard потеряли большую аудиторию. В связи с этим они будут стремиться войти в этот рынок снова, но это будет сложно сделать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России скоро снова можно будет пользоваться картами Visa и Mastercard. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и будут предлагать свои услуги», — заявил Аксаков. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что в РФ Visa и Mastercard потеряли большую аудиторию. В связи с этим они будут стремиться войти в этот рынок снова, но это будет сложно сделать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...