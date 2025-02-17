В Сухуме (Абхазия) наедятся на укрепление двусторонних отношений с РФ, которое было доверено первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко. Местные жители отметили позитивные изменения в социальной и культурной жизни республики.
«Это удачное назначение, поскольку Сергей Владиленович очень тонко изучил потребности города и республики в целом, оказал точечную помощь, что критически важно. Сухум получил машины скорой помощи, и теперь люди смогут вызывать медиков на дом. Для города это имеет огромное значение, раньше такой возможности практически не было. Нам передали школьные автобусы, чтобы дети в городах и удаленных высокогорных селах могли добираться до учебных заведений», — поделилась с URA.RU одна из жительниц Сухума, отказавшаяся назваться. Женщина также заявила, что Кириенко помог возродить культурную программу страны.
По словам собеседницы агентства, многие потомки абхазов, покинувших родину в XIX веке, стремятся вернуться. Несмотря на языковые барьеры, интеграция репатриантов в абхазское общество проходит без особых трудностей благодаря общему восточному менталитету.
Ранее аэропорт Сухума вновь начал принимать гражданские рейсы. Аэропорт не работал около 30 лет. Почему аэропорт не работал столь долгое время, кто совершил первый полет — в материале URA.RU.
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