Бесплатный бокал вина едва не сорвал курортный сезон в Абхазии

Абхазия начала готовиться ко второму туру выборов, в который вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. В то время как кандидаты и сотрудники их штабов, уставшие от предвыборной гонки, оказались не готовы к общению с российскими журналистами, жители Сухума оказались более разговорчивыми. Собкоры URA.RU узнали у них, какие ожидания они связывают с укреплением связей с Россией, и почему они против того, чтобы туристический бизнес республики ушел в руки богатых россиян.
ЦИК Абхазии на паузе
Первый тур выборов президента Абхазии завершился. Его итоги подвели на пресс-конференции в ЦИКе. Сенсаций никто не ждал, потому что еще в 4 утра воскресенья после подсчета голосов местные телеграм-каналы опубликовали заявление председателя ЦИК Дмитрия Маршана о том, что ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. В финальный тур вышли два наиболее известных политика — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Абхазы, с которыми я пообщался, уверяют, что соперничество между ними и их сторонниками будет нешуточным.
После подведения официальных итогов своим мнением смогли поделиться и иностранные наблюдатели. На французском языке произнес речь представитель Туниса, на испанском говорили представители латиноамериканских стран. Все они говорили шаблонно: выборы были прозрачные, без нарушений. Затем к микрофону подошел наблюдатель из Сербии.
— Дайте ему переводчика, — сказал кто-то из организаторов, сидевших позади меня.
— Нет, ему не нужно, — ответил мужчина рядом.
Серб заговорил на чистом русском языке, что немного удивило всех. Он, как и остальные эксперты, похвалил абхазский народ за высокую организацию выборов и выразил надежду, что его пригласят следить за вторым туром.
Я поговорил с главой ЦИК Дмитрием Маршаном о втором туре выборов. Маршан убежден, что присутствие на нем российских наблюдателей важно для прозрачности и демократичности абхазских выборов. Сухум готов принять столько экспертов, сколько отправит Москва и сколько удастся распределить по участкам.
А в пресс-центре ЦИК мне как раз встретился российский наблюдатель Сергей Бабурин (сам он дважды едва не стал кандидатов на президентских выборах в России — в 2018 и в 2024 годах). Для него не стало неожиданностью, что на первом этапе ни один из кандидатов не вышел победителем.
По мнению Бабурина, это объективный результат, поскольку политическая полярность в Абхазии довольно высока, и, если бы один из кандидатов победил с наскока, это осложнило бы ситуацию. Перед вторым туром Бабурин надеется, что оба кандидата будут внимательнее относиться друг к другу, «потому что после выборов им придется жить в одной стране».
Чем живет Сухум и чего ждут от России
Пресс-центр ЦИК Абхазии вновь откроет двери для журналистов через две недели, когда граждане республики снова пойдут на избирательные участки. А мы тем временем отправились в штабы кандидатов. Однако после первого тура все позволили себе немного выдохнуть и расслабиться, поэтому неохотно общались с нами. Но позже обещали дать комментарии.
Видя отсутствие сил на общение у кандидатов и членов их штабов, мы решили узнать реакцию горожан на итоги первого тура выборов и понять, что их волнует сейчас. Многие из них приятно нас удивили своей политической и экономической подкованностью. Одна из жительниц Сухума (назвать имя она отказалась наотрез), которая, как выяснилось, является кандидатом политических наук, призналась, что в республике немало проблем, которые нужно решать.
Лично у нее большие надежды на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, которому доверено укреплять двусторонние отношения. «Это удачное назначение, поскольку Сергей Владиленович очень тонко изучил потребности города и республики в целом, оказал точечную помощь, что критически важно. Сухум получил машины скорой помощи, и теперь люди смогут вызывать медиков на дом. Для города это имеет огромное значение, раньше такой возможности практически не было. Нам передали школьные автобусы, чтобы дети в городах и удаленных высокогорных селах могли добираться до учебных заведений. То же самое можно сказать и об открытии аэропорта: если он начнет функционировать, логистика в стране улучшится в разы, а туристический поток увеличится», — рассказала эксперт.
По словам собеседницы, Кириенко помог возродить культурную программу. В прошлом году в Сухуме произошла большая трагедия: из-за перепадов напряжения сгорела Национальная картинная галерея, а в ней — тысячи картин знаменитых художников, в том числе работы живописца времен Российской Империи Александра Чачбы-Шервашидзе. Всего было утрачено до 50% национального достояния. Министр культуры России Ольга Любимова уже пообещала помочь с пополнением экспозиции работами абхазских художников, что важно для жителей страны, для которых потеря такого количества культурных ценностей была ударом.
Мы говорили и об абхазских репатриантах из Турции и Сирии. По словам моей собеседницы, значительная часть абхазов, покинувших Родину в XIX веке, поселилась в Сирии, и теперь Сухум старается вернуть их потомков обратно. Многие из них все еще владеют языком исторической родины, а некоторые выросли в смешанных сирийско-абхазских семьях и могут говорить только по-арабски, но всем им рады на их родной земле, сказала политолог. Трудностей с интеграцией в абхазское общество у репатриантов обычно не возникает. «И у них, и у нас — восточный менталитет. Это облегчает адаптацию», — объяснила собеседница.
Сближение с Россией в ценах
В этот день мы нашли еще один признак близости Абхазии к России — это цены. В кафе, куда мы зашли пообедать, цены привычные — московские. Чизбургер, который подается с картофелем фри, стоит 580 рублей, тарелка спагетти обошлась в 450 рублей, а за бутылочку сладкой газировки 0,3 мл пришлось отдать 180 рублей. Зимой заведение оказалось полупустым, и сотрудники ресторана очень внимательно и заботливо обслуживали наш столик.
А уже ближе к вечеру, по дороге в гостиницу, мы зашли в продуктовый магазин, чтобы посмотреть ассортимент и цены. В холодильнике — много колбасы разных сортов по цене от 115 до 180 рублей. Упаковка «Российского сыра» стоила 225 рублей, а абхазского — 295 рублей. На одной из полок нашел знакомый мне из детства (я родом из Сочи) кубанский хлеб в форме кирпича. Другого выбора не было.
Продавщица попыталась оправдаться: магазин только открылся, ассортимент будет больше. Но вообще бизнес вести сложно, если у тебя нет влиятельных знакомых и большого капитала.
«Вот взять хотя бы отели. Прошлым летом бизнесмены севернее Сухума построили несколько крупных гостиниц с улучшенным сервисом и бесплатным бокалом вина. Это чуть ли не сорвало весь сезон в Сухуме и южнее, потому что все отдыхающие поехали туда. Вы представляете, если сюда приедут люди с еще более серьезными деньгами, что здесь будет с абхазским бизнесом?» — задается вопросом она.
Она объяснила, почему цены в абхазских магазинах, как в Москве. Все завозится из России, местное сельское хозяйство переживает не самые лучшие времена. По ее словам, в Абхазии хороший климат, но нет четкой программы развития и специалистов по мелиорации, экспертов по земледелию. «Вот приезжал к нам инвестор, хотел заниматься сельским хозяйством, и ему предложили сажать картошку, но отдали тот участок, где она плохо растет. Он вложил кучу денег, не получил урожая и уехал. Чтобы производить собственное, нужны в первую очередь профессиональные кадры», — считает она.
Абхазии нужна здоровая конкуренция, считает владелица магазина. Сухум исторически был торговым портом, который ценит конкурентную среду, но должен прийти человек, который ее создаст, чтобы равные условия были как для крупных игроков, так и для мелких. «Это вопрос выживания абхазского народа», — резюмировала она.
Судя по настроению местных жителей, они совсем не против России. Но кого они поддержат во втором туре, многие пока не определились. Для людей главное, чтобы будущий президент, будь то Гунба или Ардзинба, заботились о жителях республики и о ее развитии, чтобы укрепление связей с Россией было не ущерб интересам местных жителей. Кому абхазы поверят и доверят больше, станет понятно в первый день весны.
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