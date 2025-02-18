Что делают кандидаты в президенты Абхазии перед решающим голосованием

Штабы Гунбы и Ардзинбы готовятся к второму туру выборов президента Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты в президенты Абхазии активно готовятся к решающему голосованию в начале марта
Кандидаты в президенты Абхазии активно готовятся к решающему голосованию в начале марта Фото:

В преддверии второго тура выборов президента Абхазии команды кандидатов активно готовятся к решающему голосованию. Как сообщил начальник штаба победителя первого тура президентских выборов Бадры Гунбы Леонид Лакербай, кандидаты планируют усилить агитационные мероприятия, особенно в регионах, где результаты первого тура оказались неожиданными.

«Будем проводить сильнее агитационные мероприятия», — отметил Лакербай в разговоре с URA.RU. Штаб Адгура Ардзинбы, соперника Гунбы, также разрабатывает стратегию по привлечению дополнительных голосов. Глава штаба Ардзинбы Валерий Аршба поделился, что их цель — привлечь часть электората кандидатов, выбывших из гонки, что составляет около 12-14% избирателей.

В Абхазии 15 февраля прошел первый тур президентских выборов. По итогам первого тура никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому было решено провести второй тур 1 марта. По итогам первого дня явка составила 69%, это около 99 000 человек.

Так политический деятель Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, в то время как его соперник. В то же время лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба получил 36,92% голосов.

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В преддверии второго тура выборов президента Абхазии команды кандидатов активно готовятся к решающему голосованию. Как сообщил начальник штаба победителя первого тура президентских выборов Бадры Гунбы Леонид Лакербай, кандидаты планируют усилить агитационные мероприятия, особенно в регионах, где результаты первого тура оказались неожиданными. «Будем проводить сильнее агитационные мероприятия», — отметил Лакербай в разговоре с URA.RU. Штаб Адгура Ардзинбы, соперника Гунбы, также разрабатывает стратегию по привлечению дополнительных голосов. Глава штаба Ардзинбы Валерий Аршба поделился, что их цель — привлечь часть электората кандидатов, выбывших из гонки, что составляет около 12-14% избирателей. В Абхазии 15 февраля прошел первый тур президентских выборов. По итогам первого тура никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому было решено провести второй тур 1 марта. По итогам первого дня явка составила 69%, это около 99 000 человек. Так политический деятель Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, в то время как его соперник. В то же время лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба получил 36,92% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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