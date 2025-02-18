Что делают кандидаты в президенты Абхазии перед решающим голосованием

В преддверии второго тура выборов президента Абхазии команды кандидатов активно готовятся к решающему голосованию. Как сообщил начальник штаба победителя первого тура президентских выборов Бадры Гунбы Леонид Лакербай, кандидаты планируют усилить агитационные мероприятия, особенно в регионах, где результаты первого тура оказались неожиданными.
«Будем проводить сильнее агитационные мероприятия», — отметил Лакербай в разговоре с URA.RU. Штаб Адгура Ардзинбы, соперника Гунбы, также разрабатывает стратегию по привлечению дополнительных голосов. Глава штаба Ардзинбы Валерий Аршба поделился, что их цель — привлечь часть электората кандидатов, выбывших из гонки, что составляет около 12-14% избирателей.
В Абхазии 15 февраля прошел первый тур президентских выборов. По итогам первого тура никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому было решено провести второй тур 1 марта. По итогам первого дня явка составила 69%, это около 99 000 человек.
Так политический деятель Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, в то время как его соперник. В то же время лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба получил 36,92% голосов.
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