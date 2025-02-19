Челябинский бизнесмен потребовал 17 млн за землю, изымаемую для метротрама

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Строители линий метротрама вновь столкнулись с иском из-за земли
Строители линий метротрама вновь столкнулись с иском из-за земли Фото:

Челябинский бизнесмен Игорь Тужилин потребовал в Арбитражном суде лишить его собственности на земельные участки, выделенные под проект метротрама. Как следует из иска, взамен он потребовал взыскать 17,155 млн рублей.

«Индивидуальный предприниматель Игорь Тужилин обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к АО „Челябинский метротрамвай“. Просит взыскать убытки в размере 17,155 млн рублей, прекратить право собственности Тужилина на земельные участки», — отмечено в определении суда.

Тужилин просит лишить его двух участков. Их общая площадь — 628 квадратных метров. Назначение у недвижимости различное: один участок предназначен для размещения административных зданий, другой — для ведения личного подсобного хозяйства на улице Восточная Желябова.

Иск принят к производству, первое заседание состоится в марте. В качестве третьих лиц к делу привлекли правительство региона, областной миндор.

Под изъятие при строительстве метротрама в декабре 2023 года попало 38 участков. Некоторые собственники с решением властей не согласились, решив отстаивать свои права в суде. Первой подавшей иск стала бизнесвумен Виталия Червонова. В сентябре 2024 года она отказалась от требований. 

При подготовке URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере их поступления.

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Челябинский бизнесмен Игорь Тужилин потребовал в Арбитражном суде лишить его собственности на земельные участки, выделенные под проект метротрама. Как следует из иска, взамен он потребовал взыскать 17,155 млн рублей. «Индивидуальный предприниматель Игорь Тужилин обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к АО „Челябинский метротрамвай“. Просит взыскать убытки в размере 17,155 млн рублей, прекратить право собственности Тужилина на земельные участки», — отмечено в определении суда. Тужилин просит лишить его двух участков. Их общая площадь — 628 квадратных метров. Назначение у недвижимости различное: один участок предназначен для размещения административных зданий, другой — для ведения личного подсобного хозяйства на улице Восточная Желябова. Иск принят к производству, первое заседание состоится в марте. В качестве третьих лиц к делу привлекли правительство региона, областной миндор. Под изъятие при строительстве метротрама в декабре 2023 года попало 38 участков. Некоторые собственники с решением властей не согласились, решив отстаивать свои права в суде. Первой подавшей иск стала бизнесвумен Виталия Червонова. В сентябре 2024 года она отказалась от требований.  При подготовке URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере их поступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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