Адвокаты бывшего главного дорожника Челябинска Кучитарова заявили отвод судье

20 февраля 2025 в 20:06 Размер текста - 17 +

Ринат Кучитаров дал подробные показания в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокаты бывшего главы комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиям, выступили против председательствующего, рассматривающего дело их клиента. По словам защитника Натальи Аскаровой, они заявили отвод судье. «Сторона защиты была поставлена в такую ситуацию, что была вынуждена заявить отвод судье. Мы написали ходатайство об отводе, изложили основания. Мы считаем, что суд рассматривает дело с обвинительным уклоном, чувствуется необъективное отношение судьи», — заявила URA.RU Наталья Аскарова. С ее слов, суд отказал в удовлетворении ходатайства. При этом, обоснование причин отказа не прозвучало. После рассмотрение продолжилось. Сторона обвинения планировала допросить в качестве свидетеля бывшего мэра Челябинска Наталью Котову. Но в виде неявки государственный обвинитель отказался от данного свидетеля и ее допроса. Вместо этого дополнительно был допрошен представитель потерпевшего в лице администрации областного центра. По словам Аскаровой, обозначить причиненный действиями Кучитарова ущерб так и не смогли. Новость по теме Все дороги ведут в СИЗО: что известно о ситуации в КДХ мэрии Челябинска Бывший чиновник был задержан в начале декабря 2022 года. С тех пор он находится в СИЗО. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, занимая пост главы КДХ города, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость первого этапа выполнения работ, по версии следствия, была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. Адвокаты, в свою очередь, считают, что показания свидетелей опровергают все доводы обвинения. Они не видят в действиях своего подзащитного состава преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты бывшего главы комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиям, выступили против председательствующего, рассматривающего дело их клиента. По словам защитника Натальи Аскаровой, они заявили отвод судье. «Сторона защиты была поставлена в такую ситуацию, что была вынуждена заявить отвод судье. Мы написали ходатайство об отводе, изложили основания. Мы считаем, что суд рассматривает дело с обвинительным уклоном, чувствуется необъективное отношение судьи», — заявила URA.RU Наталья Аскарова. С ее слов, суд отказал в удовлетворении ходатайства. При этом, обоснование причин отказа не прозвучало. После рассмотрение продолжилось. Сторона обвинения планировала допросить в качестве свидетеля бывшего мэра Челябинска Наталью Котову. Но в виде неявки государственный обвинитель отказался от данного свидетеля и ее допроса. Вместо этого дополнительно был допрошен представитель потерпевшего в лице администрации областного центра. По словам Аскаровой, обозначить причиненный действиями Кучитарова ущерб так и не смогли. Бывший чиновник был задержан в начале декабря 2022 года. С тех пор он находится в СИЗО. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, занимая пост главы КДХ города, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость первого этапа выполнения работ, по версии следствия, была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. Адвокаты, в свою очередь, считают, что показания свидетелей опровергают все доводы обвинения. Они не видят в действиях своего подзащитного состава преступления.