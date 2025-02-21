Госсекретарь США: Трамп недоволен Зеленским совершенно справедливо

Американский президент Дональд Трамп имеет обоснованные причины быть недовольным действиями украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
«Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев — вполне справедливо», — заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. Этот разговор транслировался в прямом эфире на странице журналистки в соцсети Х. Госсекретарь напомнил, что и у бывшего президента США Джо Байдена были разногласия с Зеленским.
Рубио упомянул, что некоторые публичные заявления Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне, особенно когда он отклоняет предложения о сотрудничестве, которые ранее обсуждал с американскими представителями. По его словам, Трамп требует уважения и не намерен терпеть обвинения без оснований.
Президент США 19 февраля раскритиковал действия Зеленского в контексте конфликта на Украине. Он назвал украинского лидера комиком, утверждая, что тот убедил США выделить 350 миллиардов долларов на военный конфликт, который, по его мнению, невозможно выиграть. Трамп отметил, что Зеленский признал потерю половины этих средств и обвинил его в диктаторских методах управления, включая отказ от выборов. Также высказывалось разочарование американской стороной в связи с реакцией Киева на экономические инициативы Вашингтона, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.