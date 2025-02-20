В Верхнюю Пышму привезли первый отечественный автомобиль. Фото

21 февраля 2025 в 13:32 Размер текста - 17 +

Автомобиль является единственной в мире репликой Екатерина Крылова © URA.RU Коллекция Музея автомобильной техники в Верхней Пышме продолжает шириться: на этот раз в учреждение поступила единственная в мире реплика автомобиля Евгения Яковлева и Петра Фрезе. На необычный экспонат взглянуло URA.RU. Первый отечественный автомобиль появился благодаря Чикагской выставке 1883 года: именно там владелец фабрики по производству карет Петр Фрезе познакомился с Евгением Яковлевым, который экспериментировал с двигателями. В Америке они увидели первую в мире машину Benz (модель «Виктория»). Русские изобретатели, вдохновившись примером западных коллег, решили создать свою машину. Уже в июле 1896 года безлошадный экипаж презентовали императору Николаю II на выставке в Нижнем Новгороде. «Бензиномотор» имел двигатель объемом две лошадиные силы, ножной и ручной тормоз, мог ехать без дозаправки 10 часов, разгоняться лишь до 20 км/ч, но по характеристикам не уступал западным аналогам, при этом стоил дешевле. Инженеры хотели запустить автомобиль в серийное производство, но смерть Яковлева нарушила планы. До сих пор неизвестно, что стало с оригинальной машиной, но в 1996 году научно-технический центр газеты «Авторевю» создал реплику, которая прибыла в Свердловскую область в феврале. Ее уникальность в том, что это единственная машина, которую создали, не имея чертежей: все нюансы изучали по одной фотографии и описаниям. Автомобиль Яковлева и Фрезе занял почетное место в Музее автомобильной техники — рядом с Benz Patent-Motorwagen. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллекция Музея автомобильной техники в Верхней Пышме продолжает шириться: на этот раз в учреждение поступила единственная в мире реплика автомобиля Евгения Яковлева и Петра Фрезе. На необычный экспонат взглянуло URA.RU. Первый отечественный автомобиль появился благодаря Чикагской выставке 1883 года: именно там владелец фабрики по производству карет Петр Фрезе познакомился с Евгением Яковлевым, который экспериментировал с двигателями. В Америке они увидели первую в мире машину Benz (модель «Виктория»). Русские изобретатели, вдохновившись примером западных коллег, решили создать свою машину. Уже в июле 1896 года безлошадный экипаж презентовали императору Николаю II на выставке в Нижнем Новгороде. «Бензиномотор» имел двигатель объемом две лошадиные силы, ножной и ручной тормоз, мог ехать без дозаправки 10 часов, разгоняться лишь до 20 км/ч, но по характеристикам не уступал западным аналогам, при этом стоил дешевле. Инженеры хотели запустить автомобиль в серийное производство, но смерть Яковлева нарушила планы. До сих пор неизвестно, что стало с оригинальной машиной, но в 1996 году научно-технический центр газеты «Авторевю» создал реплику, которая прибыла в Свердловскую область в феврале. Ее уникальность в том, что это единственная машина, которую создали, не имея чертежей: все нюансы изучали по одной фотографии и описаниям. Автомобиль Яковлева и Фрезе занял почетное место в Музее автомобильной техники — рядом с Benz Patent-Motorwagen.