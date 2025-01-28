В свердловском Музее автомобильной техники в Верхней Пышме появилась реплика первого в мире автомобиля — Benz Patent-Motorwagen. Это одна из 150 машин в мире, которая сделана по подобию оригинала.
Представленная в музее машина создана по заказу Mercedes-Benz с 2003 по 2004 год. Этот автомобиль собирали вручную по историческим чертежам с использованием технологий XIX века. Оригинальная машина находится в Мюнхене (Германия).
Benz Patent-Motorwagen создал механик Карл Бенц в 1870-е годы. На разработку транспорта, способного работать на бензине, ушло около шести лет. Создатель придумал конструкцию, напоминающую трехколесный велосипед, но с двигателем. 29 января 1886 года Бенц официально зарегистрировал свой автомобиль в патентном бюро, назвав его Benz Patent-Motorwagen. В те годы мощность двигателя была 0,75 л.с., а максимальная скорость — 16 км/ч.
Несмотря на прорывную для того времени технологию, продавался Benz Patent-Motorwagen неважно — он был шумным, раздражал людей и пугал лошадей. Чтобы доказать важность изобретения, жена Бенца Берта вместе с сыновьями проехала на машине 104 км. Спустя три года автомобиль нашел признание на Всемирной выставке в Париже (Франция). Всего до 1893 года было произведено 25 машин.
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