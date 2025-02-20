20 февраля 2025

В Пермском крае 3,4 тысячи таксистов работают нелегально

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки продолжают работать таксистами без лицензии
Пермяки продолжают работать таксистами без лицензии Фото:

В декабре 2024 года в Пермском крае налоговая вычислила 3,4 тысячи таксистов, которые работали нелегально. Из них только 49 водителей устроились в таксопарки, а 604 открыли ИП.

«За декабрь прошлого года было установлено 3,4 тысячи нелегальных водителей такси. На сегодняшний день оказывать услуги по перевозке пассажиров на такси могут только самозанятые, индивидуальные предприниматели и работники таксопарков», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на УФНС по Пермскому краю.

Уточняется, что в декабре прошлого года всего в регине шесть тысяч машин зарегистрировано как такси. С сентября по октябрь минтранс выдал 3,7 лицензии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В декабре 2024 года в Пермском крае налоговая вычислила 3,4 тысячи таксистов, которые работали нелегально. Из них только 49 водителей устроились в таксопарки, а 604 открыли ИП. «За декабрь прошлого года было установлено 3,4 тысячи нелегальных водителей такси. На сегодняшний день оказывать услуги по перевозке пассажиров на такси могут только самозанятые, индивидуальные предприниматели и работники таксопарков», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на УФНС по Пермскому краю. Уточняется, что в декабре прошлого года всего в регине шесть тысяч машин зарегистрировано как такси. С сентября по октябрь минтранс выдал 3,7 лицензии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...