В Пермском крае 3,4 тысячи таксистов работают нелегально

В декабре 2024 года в Пермском крае налоговая вычислила 3,4 тысячи таксистов, которые работали нелегально. Из них только 49 водителей устроились в таксопарки, а 604 открыли ИП.
«За декабрь прошлого года было установлено 3,4 тысячи нелегальных водителей такси. На сегодняшний день оказывать услуги по перевозке пассажиров на такси могут только самозанятые, индивидуальные предприниматели и работники таксопарков», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на УФНС по Пермскому краю.
Уточняется, что в декабре прошлого года всего в регине шесть тысяч машин зарегистрировано как такси. С сентября по октябрь минтранс выдал 3,7 лицензии.
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