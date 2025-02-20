20 февраля 2025

Пермские власти закладывают на фестиваль «Город встреч» 33 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Летом Пермь вновь превратится в город фестивалей
Летом Пермь вновь превратится в город фестивалей Фото:

На проведение в Перми летнего фестиваля «Город встреч» краевые власти закладывают в бюджет почти 33 млн рублей. Грант получит АНО «Агентство новых технологий», следует из поправок в бюджет Пермского края, опубликованных на портале заксобрания.

«Организация и проведение Летнего фестиваля „Город встреч“ — 32 млн 959 тыс. 230 рублей», — указано в документе. Из этой суммы 13,8 млн рублей предусмотрено на режиссерско-постановочную группу федерального уровня, 8,7 млн на рекламу, 8,3 млн — на содержание проектного офиса. В 2023 и 2024 годах режиссером фестиваля был Илья Авербух. Информации о том, продолжит ли он сотрудничество, пока нет.

Масштабный летний фестиваль «Город встреч» власти задумали к 300-летию Перми. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина его решили сделать ежегодным. Под брендом «Город встреч» в Перми все лето проходят различные мероприятия. На бесплатных уличных концертах выступали такие российские звезды, как Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Вячеслав Бутусов и другие. 

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На проведение в Перми летнего фестиваля «Город встреч» краевые власти закладывают в бюджет почти 33 млн рублей. Грант получит АНО «Агентство новых технологий», следует из поправок в бюджет Пермского края, опубликованных на портале заксобрания. «Организация и проведение Летнего фестиваля „Город встреч“ — 32 млн 959 тыс. 230 рублей», — указано в документе. Из этой суммы 13,8 млн рублей предусмотрено на режиссерско-постановочную группу федерального уровня, 8,7 млн на рекламу, 8,3 млн — на содержание проектного офиса. В 2023 и 2024 годах режиссером фестиваля был Илья Авербух. Информации о том, продолжит ли он сотрудничество, пока нет. Масштабный летний фестиваль «Город встреч» власти задумали к 300-летию Перми. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина его решили сделать ежегодным. Под брендом «Город встреч» в Перми все лето проходят различные мероприятия. На бесплатных уличных концертах выступали такие российские звезды, как Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Вячеслав Бутусов и другие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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