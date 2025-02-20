Пермские власти закладывают на фестиваль «Город встреч» 33 млн рублей

На проведение в Перми летнего фестиваля «Город встреч» краевые власти закладывают в бюджет почти 33 млн рублей. Грант получит АНО «Агентство новых технологий», следует из поправок в бюджет Пермского края, опубликованных на портале заксобрания.
«Организация и проведение Летнего фестиваля „Город встреч“ — 32 млн 959 тыс. 230 рублей», — указано в документе. Из этой суммы 13,8 млн рублей предусмотрено на режиссерско-постановочную группу федерального уровня, 8,7 млн на рекламу, 8,3 млн — на содержание проектного офиса. В 2023 и 2024 годах режиссером фестиваля был Илья Авербух. Информации о том, продолжит ли он сотрудничество, пока нет.
Масштабный летний фестиваль «Город встреч» власти задумали к 300-летию Перми. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина его решили сделать ежегодным. Под брендом «Город встреч» в Перми все лето проходят различные мероприятия. На бесплатных уличных концертах выступали такие российские звезды, как Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Вячеслав Бутусов и другие.
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