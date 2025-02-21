Министр науки рассказал URA.RU о существенном увеличении бюджетных мест в вузах

В 2025 году было выделено более 18 тысяч новых бюджетных мест в российских вузах. Об этом заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
«Количество бюджетных мест увеличивается. Количество студентов. В этом году, в частности, мы дали чуть больше 18 тысяч бюджетных мест», — заявил Фальков в беседе с корреспондентом URA.RU.
Фальков подчеркнул, что для реализации национального проекта к 2030 году необходимо подготовить порядка 20 тысяч квалифицированных специалистов. Но он уверен, что план будет выполнен, так как за это время будет выпущено более 79 тысяч специалистов. Кроме того, министр заявил, что программа подготовки кадров постоянно обновляется с учетом потребностей отрасли и работодателей.
В настоящее время, по его словам, наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли химической промышленности, несмотря на то, что на данный момент 73 тысячи студентов учатся в 136 университетах на этом направлении. Однако не все выпускники идут работать по специальности.
Расширение бюджетных мест в вузах России связано с реализацией национального проекта по подготовке квалифицированных специалистов для стратегически важных отраслей. В рамках национальной стратегии развития образования до 2036 года правительство поручило увеличить целевой набор в учебных заведениях, чтобы обеспечить экономику и социальную сферу необходимыми кадрами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.