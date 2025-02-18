Мишустин расписал правительству задачу на 15 лет

Правительство для решения вопросов безопасности России обеспечит кадрами стратегически важные отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии по Стратегии развития образования до 2036 года и на перспективу до 2040 года назвал сферы, для которых с нового учебного года будут обучать больше специалистов по целевому набору. Эксперты URA.RU отмечают, что эти направления имеют ключевое значение как для экономики, так и для обороноспособности страны.
Стратегия развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года разрабатывается по поручению президента и призвана определить направления, по которым будут в ближайшие 15 лет работать учебные заведения — детские сады, школы, техникумы и вузы, отметил Мишустин во вступительном слове. Документ должен стать не просто планом действий, а полномасштабной комплексной программой и сформировать конкурентоспособную гибкую систему образования с учетом потребности экономики и социальной сферы, добавил премьер. «При этом важно, чтобы она строго соответствовала поставленной президентом национальной цели о реализации потенциала каждого человека, развитии его талантов, воспитании патриотичной и социально ответственной личности», — подчеркнул председатель правительства.
Мишустин отметил, что для достижения технологического лидерства, развития экономики и социальной сферы необходимо решать проблемы нехватки учителей и преподавателей, особенно по фундаментальным дисциплинам. Мероприятия стратегии прежде всего должны быть нацелены на повышение качества образования — каждого его уровня и по всей стране.
В предыдущие годы в рамках нацпроектов в России построили 1,7 тысячи детских садов, 1,6 тысячи школ, серьезно обновили материально-техническую базу 370 колледжей. Ввели в эксплуатацию три десятка объектов — кампусы, общежития и библиотеки. Работают 50 передовых инженерных школ, которые готовят специалистов высокого класса по востребованным направлениям, сказал Мишустин.
Премьер отметил важность планирования бюджетных квот, исходя из прогноза кадровой потребности и конкретных проектов технологического лидерства. Для этого в течение нескольких лет власти увеличат количество целевых мест по значимым направлениям.
«На следующий учебный год принято такое решение в отношении почти 80 специальностей. Приведу некоторые примеры.
Это авиа- и машиностроение, радиоэлектронные системы и комплексы, проектирование, производство и эксплуатация ракет и другие важные и нужные сегодня квалификации. До 100 процентов расширили квоту по нескольким медицинским профилям. Всего на целевое обучение выделим около 145 тысяч мест. Это очень хорошая возможность для студентов получить перспективную профессию и гарантированно трудоустроиться сразу после выпуска. И что еще важно — они сами выбирают будущее место работы», — подчеркнул Мишустин.
Направления, которые назвал премьер-министр, — стратегически важные для обеспечения безопасности страны, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Авиационная отрасль — это в том числе беспилотники, которые активно внедряются и в гражданской, и в военной сфере. Что касается электроники, которая также важна и для гражданских отраслей, и для оборонной промышленности, то в этой сфере мы со времен распада СССР многое упустили, и сегодня те же российские чипы сильно уступают продукции конкурентов. Необходимо восполнять этот пробел, как это делает, например, Китай, который пока отстает от США, но вкладывает ежегодно значительные средства в господдержку таких производств. И, естественно, если мы хотим независимости и лидерства в этих отраслях, нам нужно решать вопрос дефицита кадров», — комментирует эксперт.
Проблема дефицита кадров в медицине стоит особенно остро на фоне сложной демографической ситуации, добавил Сафонов. Рождаемость продолжает снижаться, и единственный способ замедлить негативные тенденции — увеличить продолжительность жизни людей, активный период их жизни. «Нужно усиливать борьбу с такими заболеваниями, как онкологические, которые занимают первое место среди выявленных причин смертности, болезнями системы кровообращения. Плюс последствия СВО, которые требуют усиления реабилитационных возможностей», — отметил собеседник URA.RU.
Правительство будет постепенно распространять расширение целевого набора на разные направления, которые важны для экономики, полагает руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель фонда «Образование для всех» Сергей Комков. Отрасли, которые назвал Мишустин на стратсессии, сейчас в приоритете.
«Мы запускаем много проектов, в том числе в сотрудничестве с Китаем, который серьезно опередил Россию в этих сферах, и нам нужно догонять. А для этого необходимы специалисты. В медицине РФ также уступает ведущим странам. И сегодня стоит вопрос подготовки не просто врачей общей практики, а узких специалистов, которые могут работать с современным оборудованием и делать высокотехнологичные операции без серьезного хирургического вмешательства», — сказал эксперт.
Целевой набор позволяет государству не только обеспечить кадрами приоритетные отрасли, но и оставить специалистов в тех регионах, где они обучались и нужны работодателям, подчеркнул Комков. Это важно, потому что многие, получив образование, уезжают в столичные города или за рубеж.
«Целевое обучение чем-то напоминает советскую систему распределения, но есть важное отличие — человек сам принимает решение и заранее знает свое будущее место работы», — подчеркивает директор Всероссийского фонда образования.
Везде говорят о том, что в России слишком много юристов и экономистов и не хватает инженеров, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «При повышенном спросе на гуманитарные специальности в вузах, куда абитуриенты идут в том числе на платной основе, наблюдается дефицит специалистов инженерного профиля, в том числе по тем направлениям, которые назвал премьер-министр. Поэтому логично, что Мишустин проявляет к ним особое внимание, и что власти намерены расширить целевой набор. Правда, в некоторых вузах в регионах остаются не закрытыми даже бюджетные места по техническим специальностям, не вызывающим должного интереса среди абитуриентов. Поэтому, помимо целевого набора, нужны и другие решения — конкурентная оплата труда, возможности карьерного роста, чтобы молодые люди больше интересовались такими специальностями», — сказал собеседник URA.RU.
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