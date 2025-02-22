В Лысьве (Пермский край) на сетях холодного водоснабжения произошла масштабная коммунальная авария. Десятки жилых домов остались без воды. В зону отключения попали лицей, школа для детей с ОВЗ, детские сады № 17 и «Крылатые качели».
«В воскресенье, 23 февраля, в 15:30 на водопроводе произошел порыв в районе дома №22 по улице Мира. В результате было отключено водоснабжение домов в границах от улицы Энгельса до улицы Пожарского, от проспекта Победы до улицы Российская», — сообщила Администрация Лысьвенского городского округа в соцсети «Вконтакте».
Глава Лысьвы Никита Федосеев на своей странице «Вконтакте», сообщил, что бригада расчистила местность для устранения аварии и приступила к замене поврежденного участка водовода. Отопление работает в штатном режиме. Для жителей Лысьвы открыты четыре точки подвоза воды.
Прокуратура Пермского края поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе в Лысьве. «Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При необходимости прокуратура примет меры реагирования», — говорится в telegram-канале ведомства.
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