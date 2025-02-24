Адвокат Михаила Ефремова опроверг срыв возможности УДО

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Юрист актера опроверг информацию о наличии у Ефремова телефона
Юрист актера опроверг информацию о наличии у Ефремова телефона Фото:

Информация о том, что у актера Михала Ефремова в колонии обнаружили телефон во время обыска, оказалась фейком. Об этом сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

«Это очередной фейк. Все остальное пока без комментариев», — передает слова специалиста издание aif.ru.

Ранее СМИ сообщали, что выход Михаила Ефремова из колонии по УДО может быть сорван из-за телефона, который нашли у мужчины. Обыск специалисты проводили без предварительного оповещения заключенных.

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Информация о том, что у актера Михала Ефремова в колонии обнаружили телефон во время обыска, оказалась фейком. Об этом сообщил адвокат артиста Юрий Падалко. «Это очередной фейк. Все остальное пока без комментариев», — передает слова специалиста издание aif.ru. Ранее СМИ сообщали, что выход Михаила Ефремова из колонии по УДО может быть сорван из-за телефона, который нашли у мужчины. Обыск специалисты проводили без предварительного оповещения заключенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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