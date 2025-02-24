В Челябинской области появится система мониторинга паводка

В Челябинской области появится современная система для мониторинга паводковых ситуаций. Глава региона Алексей Текслер обсудил этот проект с представителями компании «МегаФон». Также были рассмотрены вопросы улучшения связи и цифровых сервисов в области. Запуск пилотного проекта с постами контроля уровня воды на гидротехнических объектах запланирован в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства.
«Повышение качества связи в регионе находится в числе приоритетов работы правительства Челябинской области. Мы находимся в числе регионов-лидеров сферы связи, но стремимся к развитию. Нас интересуют новые цифровые сервисы, способные сделать жизнь южноуральцев более комфортной и безопасной, к примеру система оперативного контроля за паводком. Готовы поддерживать проекты, направленные на достижение этих целей», — заявил Текслер.
Будущая система мониторинга паводков будет состоять из сети датчиков уровня воды, измерителей осадков, метеостанций и специального программного обеспечения. После испытаний пробной версии планируется поэтапный запуск региональной автоматизированной системы. Кроме того, на совещании обсудили создание единой системы радиосвязи для экстренных и коммунальных служб, а также улучшение мобильной связи на участке трассы М5 «Урал» от Челябинска до Свердловской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!