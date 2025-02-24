В Челябинской области появится система мониторинга паводка

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С компанией «МегаФон» Текслер обсудил развитие новых и улучшение существующих технологий на территории региона
С компанией «МегаФон» Текслер обсудил развитие новых и улучшение существующих технологий на территории региона Фото:

В Челябинской области появится современная система для мониторинга паводковых ситуаций. Глава региона Алексей Текслер обсудил этот проект с представителями компании «МегаФон». Также были рассмотрены вопросы улучшения связи и цифровых сервисов в области. Запуск пилотного проекта с постами контроля уровня воды на гидротехнических объектах запланирован в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства.

«Повышение качества связи в регионе находится в числе приоритетов работы правительства Челябинской области. Мы находимся в числе регионов-лидеров сферы связи, но стремимся к развитию. Нас интересуют новые цифровые сервисы, способные сделать жизнь южноуральцев более комфортной и безопасной, к примеру система оперативного контроля за паводком. Готовы поддерживать проекты, направленные на достижение этих целей», — заявил Текслер.

Будущая система мониторинга паводков будет состоять из сети датчиков уровня воды, измерителей осадков, метеостанций и специального программного обеспечения. После испытаний пробной версии планируется поэтапный запуск региональной автоматизированной системы. Кроме того, на совещании обсудили создание единой системы радиосвязи для экстренных и коммунальных служб, а также улучшение мобильной связи на участке трассы М5 «Урал» от Челябинска до Свердловской области.

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В Челябинской области появится современная система для мониторинга паводковых ситуаций. Глава региона Алексей Текслер обсудил этот проект с представителями компании «МегаФон». Также были рассмотрены вопросы улучшения связи и цифровых сервисов в области. Запуск пилотного проекта с постами контроля уровня воды на гидротехнических объектах запланирован в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства. «Повышение качества связи в регионе находится в числе приоритетов работы правительства Челябинской области. Мы находимся в числе регионов-лидеров сферы связи, но стремимся к развитию. Нас интересуют новые цифровые сервисы, способные сделать жизнь южноуральцев более комфортной и безопасной, к примеру система оперативного контроля за паводком. Готовы поддерживать проекты, направленные на достижение этих целей», — заявил Текслер. Будущая система мониторинга паводков будет состоять из сети датчиков уровня воды, измерителей осадков, метеостанций и специального программного обеспечения. После испытаний пробной версии планируется поэтапный запуск региональной автоматизированной системы. Кроме того, на совещании обсудили создание единой системы радиосвязи для экстренных и коммунальных служб, а также улучшение мобильной связи на участке трассы М5 «Урал» от Челябинска до Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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