ВТБ раскрыл сумму заблокированных активов

ВТБ: у нас заблокировали примерно 600 млрд рублей доходов от активов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад заблокировал активы ВТБ на сумму 600 млн рублей
Запад заблокировал активы ВТБ на сумму 600 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад заблокировал до 600 миллиардов рублей у российского банка ВТБ в качестве замороженных активов. Такие данные озвучили в ходе пресс-конференции банка. 

«У нас заблокированных активов примерно 600 млрд рублей. 900 млрд, которые раскрывали ранее — мы резервировали при убытках 2022 года», — уточнили представители ВТБ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад заблокировал до 600 миллиардов рублей у российского банка ВТБ в качестве замороженных активов. Такие данные озвучили в ходе пресс-конференции банка.  «У нас заблокированных активов примерно 600 млрд рублей. 900 млрд, которые раскрывали ранее — мы резервировали при убытках 2022 года», — уточнили представители ВТБ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...