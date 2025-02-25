ВТБ раскрыл сумму заблокированных активов

Запад заблокировал активы ВТБ на сумму 600 млн рублей
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Запад заблокировал до 600 миллиардов рублей у российского банка ВТБ в качестве замороженных активов. Такие данные озвучили в ходе пресс-конференции банка.
«У нас заблокированных активов примерно 600 млрд рублей. 900 млрд, которые раскрывали ранее — мы резервировали при убытках 2022 года», — уточнили представители ВТБ.
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