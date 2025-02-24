24 февраля 2025

Повар из ХМАО пробился в финал шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

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Повар из Ханты-Мансийска прошел в финал шоу «Битва шефов»
Повар из Ханты-Мансийска прошел в финал шоу «Битва шефов» Фото:

Повар из Ханты-Мансийска Андрей Беляев прошел в финал шоу «Битва шефов» телеканала «Пятница» и попал в команду Константина Ивлева. Это несмотря на то, что оба шефа раскритиковали его блюдо

«Блюду говорю — нет, тебе говорю — да», — сказал Ивлев и добавил, что у молодого человека хорошее будущее в его команде.

Андрей Беляев, 23-летний су-шеф из грузинского ресторана решил удивить ведущих и приготовил авторское блюдо смешав итальянскую и пан-азиатскую кухни: ризотто арабьята и томленые щечки по технологии приготовления супа фо-бо. Константин Ивлев и Ренат Агзамов блюда раскритиковали, назвав ризотто «кашей», а щечки «слишком жесткими». Однако Беляеву все же удалось пройти в финал.

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Повар из Ханты-Мансийска Андрей Беляев прошел в финал шоу «Битва шефов» телеканала «Пятница» и попал в команду Константина Ивлева. Это несмотря на то, что оба шефа раскритиковали его блюдо «Блюду говорю — нет, тебе говорю — да», — сказал Ивлев и добавил, что у молодого человека хорошее будущее в его команде. Андрей Беляев, 23-летний су-шеф из грузинского ресторана решил удивить ведущих и приготовил авторское блюдо смешав итальянскую и пан-азиатскую кухни: ризотто арабьята и томленые щечки по технологии приготовления супа фо-бо. Константин Ивлев и Ренат Агзамов блюда раскритиковали, назвав ризотто «кашей», а щечки «слишком жесткими». Однако Беляеву все же удалось пройти в финал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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