Повар из ХМАО пробился в финал шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Повар из Ханты-Мансийска Андрей Беляев прошел в финал шоу «Битва шефов» телеканала «Пятница» и попал в команду Константина Ивлева. Это несмотря на то, что оба шефа раскритиковали его блюдо
«Блюду говорю — нет, тебе говорю — да», — сказал Ивлев и добавил, что у молодого человека хорошее будущее в его команде.
Андрей Беляев, 23-летний су-шеф из грузинского ресторана решил удивить ведущих и приготовил авторское блюдо смешав итальянскую и пан-азиатскую кухни: ризотто арабьята и томленые щечки по технологии приготовления супа фо-бо. Константин Ивлев и Ренат Агзамов блюда раскритиковали, назвав ризотто «кашей», а щечки «слишком жесткими». Однако Беляеву все же удалось пройти в финал.
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