В Челябинске новый ЖК комфорт-класса построят ко второму кварталу 2027 года. Фото

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Новый ЖК комфорт-класса построят ко второму кварталу 2027 года
Новый ЖК комфорт-класса построят ко второму кварталу 2027 года Фото:

В Ленинском районе Челябинска девелопер построит новый высотный ЖК комфорт-класса. Жилой дом общей площадью 11 тысяч 886 квадратных метров планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«Новый ЖК комфорт-класса в Ленинском районе Челябинска застройщик планирует сдать ко второму кварталу 2027 года. 11-этажное высотное здание возведут по улице Электростальской», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС).

Строить новый ЖК будет застройщик «Бетотек». В 11-этажном доме будет 196 квартир. Жилье будет сдаваться без отделки. В доме будет четыре подъезда и столько же грузопассажирских лифтов.

Площадь нового жилого комплекса - 11 тысяч квадратных метров
Площадь нового жилого комплекса - 11 тысяч квадратных метров
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска девелопер построит новый высотный ЖК комфорт-класса. Жилой дом общей площадью 11 тысяч 886 квадратных метров планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости. «Новый ЖК комфорт-класса в Ленинском районе Челябинска застройщик планирует сдать ко второму кварталу 2027 года. 11-этажное высотное здание возведут по улице Электростальской», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС). Строить новый ЖК будет застройщик «Бетотек». В 11-этажном доме будет 196 квартир. Жилье будет сдаваться без отделки. В доме будет четыре подъезда и столько же грузопассажирских лифтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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