В Ленинском районе Челябинска девелопер построит новый высотный ЖК комфорт-класса. Жилой дом общей площадью 11 тысяч 886 квадратных метров планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«Новый ЖК комфорт-класса в Ленинском районе Челябинска застройщик планирует сдать ко второму кварталу 2027 года. 11-этажное высотное здание возведут по улице Электростальской», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС).
Строить новый ЖК будет застройщик «Бетотек». В 11-этажном доме будет 196 квартир. Жилье будет сдаваться без отделки. В доме будет четыре подъезда и столько же грузопассажирских лифтов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!